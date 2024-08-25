«إشاعة» استقالة شيمشك تهوي بالليرة التركية إلى قاع جديد

ارتفع سعر صرف الدولار في تركيا أمام الليرة، عقب انتشار شائعات استقالة الخزانة والمالية، محمد شيمشك، من منصبه.

وتراجعت الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق أمام الدولار بتسجيل الدولار 34 ليرة، وذلك في الأسبوع الماضي، لتفقد الليرة التركية أكثر من 12 % من قيمتها منذ بداية العام.

أعلنت هيئة أسواق المال في تركيا، أنها تحقق في منشورات على وسائل زعمت أن وزير المالية محمد شيمشك استقال، ما تسبب في انخفاض حاد في بورصة إسطنبول.

وقالت الجهة المخولة مراقبة السوق في البلاد، إن التحقيقات جارية ضد حسابات «ضللت مستثمري البورصة، وتسببت في تكبدهم خسائر».

من جهته، قال شيمشك في منشور على منصة «إكس» في وقت متأخر من يوم الجمعة: «لم أقدم استقالتي. السيناريوهات المتداولة غير صحيحة».

وأوضح خبراء، أن ادعاءات استقالة شيمشك دفعت الدولار إلى الارتفاع أمام الليرة، وكسر مستويات قياسية.

زعمت الإشاعات المنشورة على مواقع من بينها «يوتيوب» و«إكس»، أن وزير المالية استقال بسبب الانتقادات بشأن ارتفاع أسعار الفائدة والسياسة الاقتصادية الأكثر صرامة. وأثار ذلك بدوره مخاوف بشأن مستقبل خطط الحكومة لمحاربة أحد أعلى معدلات التضخم في العالم.

تولى شيمشك إدارة الاقتصاد التركي في منتصف عام 2023 كجزء من فريق من التكنوقراط الذين قادوا البلاد بعيداً عن السياسات غير التقليدية التي فضلت النمو الاقتصادي على استقرار الأسعار.

وكان سعر صرف الدولار في تركيا منتصف الشهر الجاري 33.12 ليرة تركية، فيما يصل معدل الفائدة إلى 50%.

وشهدت تركيا زيادة في عدد السياح الأجانب 8% في الأشهر السبعة الأولى من العام، وصولاً إلى أكثر من 28 مليوناً، استفاد أغلبهم من قوة عملة بلادهم أمام نظيرتها التركية في أثناء تجوالهم في أسواق إسطنبول التقليدية.