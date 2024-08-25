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مصر تحذر من مخاطر فتح جبهة حرب جديدة في لبنان

8/25/2024 6:00:06 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

حذرت جمهورية مصر العربية من مخاطر فتح جبهة حرب جديدة في لبنان، مشددةً على ضرورة تجنيب المنطقة الانزلاق إلى حالة عدم استقرار شاملة.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية، اليوم، في بيان عبر حسابها الرسمي في «فيسبوك»، أن «مصر تتابع بقلق بالغ التصعيد على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، وتحذر من مخاطر التصعيد وتشدد على أهمية استقرار لبنان».

ودعت، في البيان، إلى «ضرورة تكاتف الجهود الدولية والإقليمية من أجل خفض حدة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، والعمل على إقرار التهدئة واحتواء التصعيد».

وأضاف البيان: «حذرت مصر من مخاطر فتح جبهة حرب جديدة في لبنان، وشددت على أهمية الحفاظ على استقرار لبنان وسيادته وتجنيبه مخاطر انزلاق المنطقة إلى حالة عدم استقرار شاملة».

وأكدت أن «التطورات الخطيرة والمتسارعة التي تشهدها منطقة جنوب لبنان تعد مؤشراً واضحاً على ما سبق أن حذرت منه مصر من مخاطر التصعيد غير المسؤول في المنطقة، على خلفية تطورات أزمة قطاع غزة والاعتداءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في القطاع».

وتابعت: «أعادت مصر التأكيد على حتمية الوقف الشامل لإطلاق النار وإنهاء الحرب الجارية في قطاع غزة، لتجنيب الإقليم المزيد من عوامل عدم الاستقرار والصراعات والتهديد للسلم والأمن الدوليين».

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