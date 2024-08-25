«إنستغرام» تتيح إضافة الأغنية المفضلة للملف الشخصي

أضافت منصة «إنستغرام» خاصية جديدة تسمح للمستخدم بإضافة قطعة موسيقية أو أغنيته المفضلة إلى ملفه الشخصي.

وجاءت إضافة هذه الخاصية بالتعاون مع المغنية سابرينا كاربنتر التي أصدرت مقطعاً دعائياً من أغنيتها «تيست» عبر ملفها الشخصي على منصة «إنستغرام» قبل طرح ألبومها الغنائي الأخير.

وذكر موقع «تك كرانش»، المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، أن المستخدم يستطيع إضافة الأغنية إلى ملفه الشخصي بالنقر على زر «تعديل الملف الشخصي» والبحث عن اسم الأغنية التي يريدها في مكتبة «إنستغرام» الموسيقية.

وكما يحدث عند اختيار الأغنية لإضافتها إلى «إنستغرام ريلز» أو «إنستغرام ستوريز»، يمكنه اختيار مقطع مدته 30 ثانية لإضافته من خلال تحريك المؤشر نحو اليسار أو اليمين.

وعلى عكس الحال في منصة التواصل الاجتماعي السابقة ماي سبيس التي كانت توفر هذه الخاصية، فإن الأغنية الموجودة على الملف الشخصي للمستخدم في «إنستغرام» لا تعمل بشكل آلي عندما يفتح أي شخص الملف، وإنما يجب عليه النقر على زر التشغيل أولاً.

ويمكن للمستخدم حذف الأغنية أو تغييرها في أي وقت من خلال استخدام زر «تعديل الملف الشخصي».



يُذكر أن «إنستغرام» بدأت اختبار خاصية إضافة الموسيقى إلى الملفات الشخصية عام 2022.

وتستهدف الخاصية الجديدة تحسين ملفات المستخدمين بالسماح لهم بالتعبير عن أذواقهم الموسيقية، وتحسين تعبيرهم الإبداعي على ملفهم الشخصي.

وتأتي الخاصية الجديدة في حين يتزايد شعور المستخدمين بالحنين إلى أيام شبكات التواصل الاجتماعي السابقة مثل «ماي سبيس».

وظهرت تطبيقات جديدة تعتبر البديل العصري لـ«ماي سبيس»، مثل «نو بليس» الذي يعتمد على الكتابة في التواصل، في حين يركز الجيل زد على خصائص مثل جعل ملفاتهم الشخصية أكثر متعة وذات ألوان زاهية.