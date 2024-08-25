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الخطوط الملكية الأردنية تعلق الرحلات إلى بيروت اليوم بسبب الوضع الراهن

8/25/2024 5:21:27 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


ذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية أن شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية علقت رحلاتها إلى بيروت اليوم الأحد "وذلك نتيجة الوضع الراهن"، دون توضيح الإطار الزمني للتعليق بالتحديد.

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