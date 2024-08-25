الخطوط الملكية الأردنية تعلق الرحلات إلى بيروت اليوم بسبب الوضع الراهن

الخطوط الملكية الأردنية تعلق الرحلات إلى بيروت اليوم بسبب الوضع الراهن
التاريخ
8/25/2024 5:21:27 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
ذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية أن شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية علقت رحلاتها إلى بيروت اليوم الأحد "وذلك نتيجة الوضع الراهن"، دون توضيح الإطار الزمني للتعليق بالتحديد.
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