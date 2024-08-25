إعادة طاقم ستارلاينر عبر مركبة سبايس إكس ضربة قاسية لبوينغ



بسبب المشكلات مع مركبة "ستارلاينر" الفضائية المصنعة من شركة "بوينغ"، سيعود رائدا فضاء إلى الأرض في نهاية المطاف من محطة الفضاء الدولية على متن مركبة مصنعة من شركة "سبايس إكس" المنافسة المملوكة لإيلون ماسك.

بعدما كان مقررا أن تستمر مهمة بوتش ويلمور وسوني وليامز ثمانية أيام، أعلنت ناسا السبت أنهما سيمضيان ثمانية أشهر في المحطة، على أن يعودا بعدها إلى الأرض عبر مركبة تابعة لسبايس إكس في فبراير 2025.

ويشكّل هذا الإعلان ضربة قاسية لبوينغ، الشريك التاريخي لوكالة الفضاء الأمريكية. كما يأتي في توقيت سيئ للغاية للشركة الأمريكيةالعملاقة التي يواجه فرع صناعة الطيران التابع لها اضطرابات بسبب أعطال بالجملة في طائراته وحادثتي تحطم في عامي 2018 و2019.

وقال الأستاذ المساعد في جامعة إمبري-ريدل للملاحة الجوية إريك سيدهاوس إن "هذه المرحلة ليست جيدة لبوينغ"، واصفا قرار إعادة رائدي الفضاء عبر مركبة تابعة لـ"سبايس إكس" بأنه "محرج" لـ"بوينغ".

ورأى كاي فون رومور، محلل الطيران في شركة "تي دي كوين"، أن هذه المسألة "تطرح مشكلة" مرتبطة بسمعة الشركة، وقد "تعرّض العقود المستقبلية مع ناسا للخطر".

ولكن على رغم فشل هذه المهمة، فإن مكانة بوينغ وحجمها يضمنان قدرتها على النهوض مجددا، بحسب خبراء.

وقال الأستاذ في كلية غوغنهايم لهندسة الطيران والفضاء غلين لايتسي إن "بوينغ لن تنسحب من المشهد في أي وقت قريب" رغم الإخفاقات المتلاحقة في "ستارلاينر".

وكبّد برنامج "ستارلاينر" بوينغ تكاليف إضافية قدرها 1,6 مليار دولار، وذلك بسبب التأخير المتكرر في التطوير وزيادة الأسعار في سلسلة التوريد.

لكن مقابل هذا المبلغ، تحققت إيرادات قدرها 24,93 مليار دولار لفرع بوينغ للدفاع والفضاء والخدمات (BDS) في عام 2023، من أصل إيرادات إجمالية حققتها المجموعة بلغت 77,79 مليارا.



- "استعادة الثقة" -

وعلى رغم الاخفاقات، لا مؤشرات الى الآن عن توجه للتخلي عن مركبة بوينغ.

فوكالة الفضاء الأمريكيةطلبت من الشركة عام 2014 تصنيع هذه "ستارلاينر" الفضائية، تزامنا مع طلبها تصنيع مركبة أخرى من شركة سبايس إكس.

وقد شددت وكالة الفضاء الأمريكيةمذاك مرارا على هدفها المتمثل في حيازة مركبتين لنقل رواد الفضاء، حتى لا تجد نفسها عاجزة في حالة فشل إحداهما.

ويقول إريك سيدهاوس "إذا كنت شركة وعمد مقاول متعاون معك إلى تجاوز الميزانية وتأخّر في التسليم معرّضا حياة موظفيك للخطر، فإن معظم الشركات ستستغني عن خدماته"، "لكن الأمر ليس كذلك مع ناسا".

ويوضح لوكالة فرانس برس أنه نظرا للوقت والاستثمارات التي وُظفت في هذا المشروع، فإن إلغاء كل شيء سيكون خيارا "أسوأ". وبالنسبة لبوينغ، فإن "الطريقة الوحيدة لاستعادة ثقة الناس (...) هي النجاح في إنجاز مهمة فضائية مجددا، بطاقم آخر".

وتعتقد الشركة أيضا أن المشكلتين اللتين واجهتهما ستارلاينر - تسرب الهيليوم والعيوب في أنظمة الدفع النفاث - يمكن التغلب عليهما.

ويوافق غلين لايتسي على أن هذه المخاوف ليست "مفاجئة إلى هذا الحد"، لأن المركبة "لا تزال في بداية تطويرها"، إذ إنها خضعت لثلاثة اختبارات مدارية فقط، اثنان منها من دون أي طواقم.

ويقدّر الخبير أنه "فقط بعد حوالى خمس مهمات يمكن القول إن كل الأنظمة الفرعية قد خضعت للاختبارات اللازمة".

ويضيف "حتى لو تطلب الأمر بضع رحلات إضافية، لا أعتقد أن ناسا ستتخلى" عن مهمات ستارلاينر.



- مقارنة محرجة -

رغم ذلك، تبقى المقارنة مع "سبايس اكس" قاسية على "بوينغ".

فقد كان يُنظر إلى الشركة المملوكة لإيلون ماسك على نطاق واسع على أنها "دخيلة" على القطاع في عام 2014، وكانت قيمة عقدها أقل من ذلك الموقّع مع بوينغ (2,6 مليار دولار مقارنة بـ 4,2 مليارات). ومع ذلك، تتولى "سبايس اكس" مهمات نقل رواد الفضاء منذ أربع سنوات.

ولا شك في أن "سبايس اكس" كانت تمتلك من الأساس ميزة تفاضلية، إذ إن مركبتها الفضائية "دراغون" تتولى إعادة إمداد محطة الفضاء الدولية منذ 2012. لكن "بوينغ" تشارك في برنامج الفضاء الأميركي منذ عقود.

ويذكّر إريك سيدهاوس بأن المجموعة "شاركت في برنامج أبولو" و"بنت وحدات معينة من محطة الفضاء الدولية"، "لذلك من المفاجئ أن تكون قد تحوّلت في مثل هذا الوقت القصير... من شركة عالية الأداء إلى شركة ترتكب أخطاء تسلسلية".

ورغم أن "سببا واحدا" لا يمكن أن يفسر كل شيء، يشير الخبير إلى "مشكلات في مراقبة الجودة" نُسبت إلى بوينغ على صعيد "المركبات الفضائية والطائرات".

ويضيف سيدهاوس أن البيروقراطية في "بوينغ" هي أكبر مقارنة بـ"سبايس إكس" التي يمكن اتخاذ القرارات فيها بسرعة أكبر.

ومع ذلك، لا شيء محسوما بعد: ففي قطاع الفضاء المحفوف بالمخاطر، يمكن للأدوار أن تنقلب جذريا.

وتوقع غلين لايتسي أن "يأتي وقت... تحتاج فيه +سبايس اكس+ إلى المساعدة" وستتمكن "بوينغ عندها أن ترد الجميل".