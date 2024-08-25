ريان ملحان يهدي الامارات أول ميدالية آسيوية في الريشة الطائرة

أهدى ريان ملحان ( 14 عاما) الإمارات أول ميدالية في تاريخها في الريشة الطائرة بفوزه بالمركز الثالث في بطولة آسيا للناشئين تحت 15 و 17 عاما التي اختتمت منافساتها أمس السبت في مدينة شينغدو الصينية.



واختتم ملحان النجم الصاعد من أكاديمية برايم ستار، رحلته التاريخية في بطولة آسيا للريشة الطائرة للناشئين بخسارته في نصف النهائي أمام الصيني تشيان جيا شينغ بفارق ضئيل بنتيجة 21-16 و21-17، ليحقق المركز الثالث

والميدالية البرونزية في فئة الفردي تحت 15 عامًا.

وقدم ملحان أداء مذهلا في البطولة، وأصبح أول من الإمارات وغرب آسيا يحقق ميدالية في بطولة آسيوية للريشة الطائرة.



وحقق ملحان انتصارات على منافسين كبار، بما في ذلك لاعبين من إندونيسيا والصين وكوريا، أكدت مكانته كنجم صاعد في هذه الرياضة.

وأعربت نورة الجسمي

رئيسة اتحاد الإمارات للريشة الطائرة عن سعادتها بتحقيق ملحان أول ميدالية آسيوية للإمارات في بطولة الريشة الطائرة، مؤكدة ان هذا الانجاز التاريخي

يعكس التطور الذي تشهده اللعبة في السنوات الاخيرة.



وأوضحت الجسمي انه بالرغم من أن رحلة النجم الصاعد ملحان انتهت في نصف النهائي، فإن إنجازاته ألهمت الكثيرين ووضعت علامة فارقة في تاريخ الريشة الطائرة في الإمارات. وستمنحه المزيد من الخبرة وتغذي نجاحاته المستقبلية على الساحة الدولية.

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