Monday, 26 August 2024 01:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ريان ملحان يهدي الامارات أول ميدالية آسيوية في الريشة الطائرة

8/25/2024 5:21:27 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أهدى ريان ملحان ( 14 عاما) الإمارات أول ميدالية في تاريخها في الريشة الطائرة بفوزه بالمركز الثالث في بطولة آسيا للناشئين تحت 15 و 17 عاما التي اختتمت منافساتها أمس السبت في مدينة شينغدو الصينية.


واختتم ملحان النجم الصاعد من أكاديمية برايم ستار، رحلته التاريخية في بطولة آسيا للريشة الطائرة للناشئين بخسارته في نصف النهائي أمام الصيني تشيان جيا شينغ بفارق ضئيل بنتيجة 21-16 و21-17، ليحقق المركز الثالث
والميدالية البرونزية في فئة الفردي تحت 15 عامًا.

وقدم ملحان أداء مذهلا في البطولة، وأصبح أول لاعب من الإمارات وغرب آسيا يحقق ميدالية في بطولة آسيوية للريشة الطائرة.

وحقق ملحان انتصارات على منافسين كبار، بما في ذلك لاعبين من إندونيسيا والصين وكوريا، أكدت مكانته كنجم صاعد في هذه الرياضة.

وأعربت نورة الجسمي
رئيسة اتحاد الإمارات للريشة الطائرة عن سعادتها بتحقيق ملحان أول ميدالية آسيوية للإمارات في بطولة الريشة الطائرة، مؤكدة ان هذا الانجاز التاريخي
يعكس التطور الذي تشهده اللعبة في السنوات الاخيرة.

وأوضحت الجسمي انه بالرغم من أن رحلة النجم الصاعد ملحان انتهت في نصف النهائي، فإن إنجازاته ألهمت الكثيرين ووضعت علامة فارقة في تاريخ الريشة الطائرة في الإمارات. وستمنحه المزيد من الخبرة وتغذي نجاحاته المستقبلية على الساحة الدولية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN25082024000110011019ID1108597963

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث