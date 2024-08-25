شهيدان في غارة للاحتلال على بلدة الطيري جنوب لبنان

MENAFN - Palestine News ) بيروت/PNN- استشهد مواطنان، اليوم الأحد، في غارة نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي، على بلدة الطيري، جنوب لبنان.



وأفادت وزارة الصحة اللبنانية في بيان صحفي، أن عدوان الاحتلال الإسرائيلي على بلدة الطيري أدت إلى استشهاد شخصين.

وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قد شنت فجر اليوم، سلسلة غارات على عدة بلدات وقرى جنوب لبنان، فيما استهدفت

مئات الصواريخ والطائرات المسيرة القادمة من جنوب لبنان، مواقع شمال إسرائيل.

وأوضحت مصادر لبنانية، أن طائرات الاحتلال شنت أكثر من 40 غارة على جنوب لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، بسقوط شهيد و3 إصابات

في سلسلة غارات نفذها الاحتلال على بلدات وقرى

جنوب لبنان.

وأوضحت أن الغارات الإسرائيلية استهدفت بلدة القصير قضاء مرجعيون، وحرج بلدة كونين، وبلدات رشاف، الطيري، حداثا، بيت ياحون ، عيتا الجبل، حاريص ، ياطر، شمع، طيرحرفا، زبقين ، قانا وادي العزية، مجرى الخردلي، وادي السلوقي، مدينة الخيام، ظهور قلعة الشقيف لجهة النهر، زوطر، مناطق في إقليم التفاح وجبل الريحان ومنها اطراف عين قانا، كفرفيلا، اللويزة، بصليا، كفرملكي، وادي الدلافة.

من جانبه،

دعا رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي لجنة الطوارئ الوزارية إلى اجتماع

اليوم في بيروت، في ضوء التطورات التي حصلت في الساعات الماضية.