مشروع ممر لوبيتو يقوي العلاقات الأمريكية مع أنغولا ويعكس استراتيجية النفوذ في إفريقيا

(MENAFN
) في الشهر الماضي، عند وصول موكب السفير الأمريكي إلى ميناء الساحل الأطلسي في أنغولا، استقبل عمال الرصيف العلم الأمريكي بهتافات حماسية وهتافات باللغة البرتغالية، معبرين عن إعجابهم الجديد بالولايات المتحدة، وهذا الاستقبال الدافئ ملحوظ نظرًا لانحياز أنغولا التاريخي إلى موسكو خلال الحرب الباردة، ويُعزى هذا التحول في المشاعر بشكل كبير إلى مشاركة الولايات المتحدة في تمويل مشروع ممر لوبيتو، وهو مبادرة بنية تحتية كبيرة تهدف إلى إحياء سكة حديد عمرها قرنًا صممت لتسهيل نقل
المعادن الأساسية عبر منطقة واسعة، ويهدف هذا المشروع الطموح إلى ربط جمهورية الكونغو الديمقراطية الغنية بالموارد في وسط إفريقيا بميناء لوبيتو الأنجولي على الساحل الغربي.
كما يُقدَّر أن يكلف مشروع ممر لوبيتو ما لا يقل عن 10 مليارات دولار، ويشمل ليس فقط السكك الحديدية ولكن أيضًا تطوير الطرق والجسور والاتصالات والبنية التحتية للطاقة وتعزيز الزراعة، وتشمل الخطة تمديدًا إلى مقاطعة كوبر بيلت في زامبيا، مما يعزز الربط الإقليمي. تعتبر مشاركة الولايات المتحدة في هذه المبادرة جزءًا من استراتيجية أوسع لإعادة تأكيد نفوذها في إفريقيا، القارة التي تراجعت فيها الحضور الأمريكي مقارنةً بالنفوذ المتزايد لدول مثل الصين وروسيا وتركيا، ولقد منحت مبادرة الحزام والطريق الصينية الممتدة بقيمة تريليون دولار لها ميزة تنافسية في تأمين صفقات البنية التحتية والوصول إلى المعادن الحيوية اللازمة للدفاع والطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية.
كذلك يبرز مؤيدو مشروع ممر لوبيتو إمكانيته في الاستفادة ليس فقط لأنغولا ولكن أيضًا في معالجة العجز السنوي في البنية التحتية في إفريقيا الذي يُقدَّر بـ 170 مليار دولار، وفقًا لتقديرات بنك التنمية الأفريقي، ومن المتوقع أن يخلق الممر مسارًا فعالًا للغاية لتصدير المعادن الأساسية من وسط إفريقيا إلى الولايات المتحدة وأوروبا، وعلاوة على ذلك، حصلت مجموعة أوروبية، بما في ذلك شركة ترافيسورا السويسرية، مجموعة موتا-إنغيل البرتغالية، وأخصائي السكك الحديدية فيكتوري، على امتياز لمدة 30 عامًا من لوبيتو أتلانتيك ريلويز لإدارة عمليات النقل السككي والميناء، مما يمثل تطورًا كبيرًا في تنفيذ المشروع.
MENAFN25082024000045015682ID1108597922
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.