وفاة أسطورة كرة القدم الألماني داوم عن 70 عاما بعد صراع مع المرض

(MENAFN
- Al-Bayan)
توفى كريستوف داوم الشخصية البارزة في كرة القدم الألمانية والذي حظى بشهرة واسعة كمدرب، وذلك عن عمر 70 عاما بعد صراع طويل مع مرض السرطان، حسبما أعلنت عائلته مساء السبت.
وأوضحت عائلة داوم أنه توفى أمس السبت "في سلام وهو محاط بعائلته".
وبعد تشخيص إصابته بمرض السرطان في 2022 ، انسحب داوم في البداية من الحياة العامة لكنه عاد مجددا إلى الأضواء.
وقال داوم في مقابلات وأحاديث سابقة "السرطان اختار الجسد الخاطئ"، مستغلا صراعه مع المرض في إلهام الأخرين.
وتوج داوم بلقب البوندسليجا مع شتوتجارت وتولى تدريب تسعة أندية على مدار 30 عاما، وحصد عشرة ألقاب.
وكان من المقرر أن يقود داوم المنتخب الألماني قبل أن تتعرض حياته لصدمة قوية في عام 2000 بعد اعترافه بتعاطيه مخدر الكوكايين، مما تسبب في الإطاحة به من نادي باير ليفركوزن.
وكانت المقولة الشهيرة لداوم على مدار حياته "من الممكن أن تسقط، ليس من المهم عدد مرات سقوطك، عليك أن تواصل النهوض".
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