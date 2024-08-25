وفاة أسطورة كرة القدم الألماني داوم عن 70 عاما بعد صراع مع المرض



توفى كريستوف داوم الشخصية البارزة في الألمانية والذي حظى بشهرة واسعة كمدرب، وذلك عن عمر 70 عاما بعد صراع طويل مع مرض السرطان، حسبما أعلنت عائلته مساء السبت.

وأوضحت عائلة داوم أنه توفى أمس السبت "في سلام وهو محاط بعائلته".

وبعد إصابته بمرض في 2022 ، انسحب داوم في البداية من الحياة العامة لكنه عاد مجددا إلى الأضواء.

وقال داوم في مقابلات وأحاديث سابقة "السرطان اختار الجسد الخاطئ"، مستغلا صراعه مع المرض في إلهام الأخرين.

وتوج داوم بلقب البوندسليجا مع شتوتجارت وتولى تدريب تسعة أندية على مدار 30 عاما، وحصد عشرة ألقاب.

وكان من المقرر أن يقود داوم المنتخب الألماني قبل أن تتعرض حياته لصدمة قوية في عام 2000 بعد اعترافه بتعاطيه مخدر الكوكايين، مما تسبب في الإطاحة به من نادي باير ليفركوزن.

وكانت المقولة الشهيرة لداوم على مدار حياته "من الممكن أن تسقط، ليس من المهم عدد مرات سقوطك، عليك أن تواصل النهوض".