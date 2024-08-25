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شاهين مدرب دورتموند : نحتاج إلى استغلال البداية الناجحة

8/25/2024 5:11:13 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن نوري شاهين مدرب بروسيا دورتموند الجديد أن فريقه يتطلع إلى الاستفادة من بدايته الناجحة في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم والتغلب على صعوبة البدايات مع تقدم الموسم، وذلك بعد فوز فريقه 2-صفر على ضيفه آينتراخت فرانكفورت أمس السبت.

وواجه دورتموند صعوبة جمة في فرض أسلوبه واللعب بالإيقاع المطلوب أمام فرانكفورت في مباراة غلب عليها الحذر وكانت تقترب من التعادل السلبي.

لكن البديل جيمي جيتنز تمكن من افتتاح التسجيل في الدقيقة 72، بعد لحظات من إهدار فارس شايبي لاعب فرانكفورت لفرصة خطيرة.

واقترب فرانكفورت من التعادل في الدقائق الأخيرة لكن آماله تلاشت عندما أضاف جيتنز الهدف الثاني لدورتموند إثر هجمة مرتدة سريعة في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليحصل دورتموند بذلك أول ثلاث نقاط له تحت قيادة مدربه شاهين.

وأبلغ شاهين الصحفيين بعد المباراة "واجهنا لحظات عانينا فيها، وكان الزخم في صالحهم خاصة بعدما كانوا قريبين من التقدم. لكننا سجلنا وهذا هو المهم.

"كانت بداية المباراة صعبة نسبيا، وانقلبت الأمور في صالحنا لحسن الحظ في نهاية المباراة، كانت بداية صعبة في موسم جديد مع مدرب ولاعبين جدد.

"كان من المهم أن نبدأ بحصد ثلاث نقاط. أشعر بالراحة، نحتاج الآن إلى تسريع هذه العملية (الاندماج) بالانتصارات".

وأشاد شاهين بأداء الإنجليزي جيتنز (20 عاما) وقال "جميع البدلاء الخمسة دخلوا ومنحونا قوة إضافية. ما حدث هو أفضل شهادة على تطور جيمي. هو في طريقه إلى القمة ولدينا توقعات عالية له".

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