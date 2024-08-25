بعد تبرئة سينر .. ديوكوفيتش يدعو إلى اعتماد بروتوكولات واضحة للتعامل مع المنشطات

دعا النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش إلى اعتماد "بروتوكولات واضحة" و"أساليب موحدة" في التعامل مع قضايا المنشطات في كرة المضرب، وذلك اثر تبرئة الإيطالي يانيك سينر المصنف أول عالميا من تعاطي المنشطات رغم ثبوت ظهور اختبارين إيجابيين له هذا العام.

وقال ديوكوفيتش للصحافيين وهو يستعد للدفاع عن لقبه في بطولة فلاشينغ ميدوز رابع البطولات الاربع الكبرى ضمن الغراند سلام والتي تنطلق الإثنين، إن اللاعبين الذين اشتكوا من نقص الشفافية في قضية سينر لديهم وجهة نظر صحيحة.

وقال الصربي الفائز ب24 لقبا كبيرا (رقم قياسي) "أتفهم أن ثمة إحباطًا لدى اللاعبين بسبب عدم الاتساق".

وتابع "كما فهمت، تمت تسوية قضيته لحظة الإعلان عنها. لكن، كما تعلمون، أعتقد أن خمسة أو ستة أشهر مرت منذ وصول الأنباء (عن الاختبارات الإيجابية) إليه وإلى فريقه".

واضاف "لذا، نعم، ثمة الكثير من المشكلات في النظام. نرى نقصا في البروتوكولات الموحدة والواضحة.

أستطيع أن أتفهم مشاعر الكثير من اللاعبين الذين يتساءلون عما إذا كانوا يعاملون بنفس الطريقة".

وأشار العديد من اللاعبين إلى أن سينر تلقى معاملة خاصة بسبب تصنيفه، وتساءلوا عن سبب عدم إيقافه مؤقتًا مع انتهاء التحقيق الذي برأه ابرزهم الأسترالي نيك كيريوس الذي على موقع "إكس" منتقدا قرار تبرئة اللاعب "سخيف.. سواء كان ذلك عن طريق الخطأ أو مخططا له".

وتابع "اختُبرت مرتين وظهرت مادة محظورة (ستيرويد)... يجب إيقافك لمدة عامين. أداؤك تحسن (جراء ذلك). رذاذ للتدليك... نعم رائع".

ونشر الكندي دينيس شابوفالوف على مواقع التواصل الاجتماعي "لا أستطيع أن أتخيّل ما يشعر به الآن كل لاعب عوقب بالإيقاف بسبب التلوث بمواد محظورة".

وكانت محكمة مستقلة برأت سينر المصنف أول عالميا بعدما جاءت نتيجة فحص المنشطات الذي خضع له إيجابية، وذلك بعد أن أثبتت التحاليل تناوله مادة كلوستيبول المحظورة عن غير قصد، وفقا لما أعلنته وحدة النزاهة في كرة المضرب.

وخضع سينر للفحص خلال دورة إنديان ويلز الأمريكية لماسترز الألف نقطة في مارس 2024، وتبين تلوثه بمادة كلوستيبول المشتقة من هرمون التستوستيرون المحظور من قبل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "بمستويات منخفضة"، قبل أن تكون نتيجة اختباره إيجابية مرة أخرى بعد عشرة أيام، كما كشفت وحدة النزاهة في شرح مفصل.

ولم يتم الإعلان عن هذه الاختبارات الإيجابية أثناء التحقيق. وفي نهاية التحقيق، خلصت محكمة مستقلة إلى أن سينر "لم يرتكب أي خطأ أو إهمال"، مشيرة الى أن سينر أوضح أن المادة دخلت جسده بعد أن قام أحد افراد الجهاز الطبي الخاص به بوضع رذاذ يحتوي على كلوستيبول على يده لعلاج إصابة بسيطة.

قام هذا الفرد بتدليكه خلال هذه الفترة، وهو ما يفسر التلوث.

وقالت الرئيسة التنفيذية لوحدة النزاهة في كرة المضرب كارين مورهاوس، في بيان "بعد إجراء التحقيقات اللازمة، وافقت وحدة النزاهة على تفسير اللاعب في ما يتعلق بمصدر كلوستيبول وتوصلت إلى نتيجة أن وجود المادة لم يكن متعمدا"، مشيرة إلى أن المحكمة المستقلة وافقت أيضا على هذا القرار.

لكن في الوقت الذي تم فيه قبول وجهة نظر اللاعب، تم سحب نقاطه من التصنيف العالمي ولم يحصل على مكافأته خلال دورة إنديان ويلز.

وعلّق سينر على هذه القضية بقوله على موقع "إكس" "سأضع الآن هذه القضية الصعبة والمؤسفة ورائي".

وأضاف "سأواصل بذل كل ما بوسعي لضمان استمراري في احترام برنامج مكافحة المنشطات الخاص بوحدة النزاهة وأن يكون لدي فريق من حولي دقيق في الالتزام بالقواعد".



