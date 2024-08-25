ثلاثة قتلى في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

قتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب آخران بجروح الأحد، وفق ما أحصت وزارة الصحة اللبنانية، جراء غارات إسرائيلية على بلدات في جنوب لبنان، أعقبت شنّ حزب الله هجوماً واسعاً بالمسيّرات والصواريخ على مواقع عسكرية اسرائيلية.

وأحصت وزارة الصحة اللبنانية مقتل شخص جراء "غارة إسرائيلية استهدفت "سيارة في بلدة الخيام".

ونعت حركة أمل أحد عناصرها من بلدة الخيام، مشيرة الى أنه "استشهد أثناء قيامه بواجبه الوطني والجهادي دفاعا عن لبنان والجنوب".

وفي بيان آخر، أفادت الوزارة عن أنّ "عدوان الاحتلال الإسرائيلي على بلدة الطيري أدى إلى استشهاد شخصين"، لم يتضح إذا كانا مدنيين أم مقاتلين.

وأصيب شخصان آخران بجروح، وفق الوزارة، أحدهما " لبناني جروحه طفيفه" وآخر "سوري جروحه متوسطة" جراء ضربات طالت مناطق أخرى.

وأعلن حزب الله صباح الأحد شنّ هجوم واسع تخلله إطلاق عدد كبير من المسيّرات وأكثر من "320 صاروخ" كاتيوشا على مواقع وثكنات في شمال إسرائيل، في إطار رده على مقتل قائد عملياته في جنوب لبنان فؤاد شكر بغارة اسرائيلية في 30 يوليو.

وجاء ذلك بعيد إعلان الجيش الإسرائيلي شنّ ضربات في جنوب لبنان لمنع "هجوم كبير" من الحزب.

وأفادت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية بأن الجيش الإسرائيلي استهدف بالغارات الجوية والقصف المدفعي مناطق واسعة في جنوب لبنان، بعضها بعيد نسبياً عن الحدود.

وأحصت الوكالة "نحو أربعين غارة" إسرائيلية في محافظة النبطية، طالت في معظمها "مناطق حرجية ومفتوحة".