سول وواشنطن تبدآن مناورة واسعة النطاق هذا الأسبوع

أعلنت البحرية ومشاة البحرية الكوريتان، اليوم، أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ستبدآن مناورات إنزال برمائي واسعة النطاق في مدينة بوهانغ جنوب شرقي البلاد والساحل الشرقي خلال الأسبوع الجاري، لبناء موقف استعداد قتالي وتعزيز التوافق التشغيلي بين الحليفين.

وأوضح مسؤولون عسكريون أن قوات إنزال على مستوى الفرقة، إضافة إلى نحو 40 سفينة، بما في ذلك سفينتان هجوميتان برمائيتان، وهما "دوكدو" ومارادو"، وكذلك "يو يو اس اس بوكسر"، ستشارك في مناورات سانغ يونغ (التنين المزدوج) لهذا العام، التي ستنعقد غدا الاثنين حتى السابع من سبتمبر المقبل، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وقالت البحرية ومشاة البحرية، في بيان مشترك، إن التدريبات ستضم أيضاً نحو 40 طائرة، ونحو40 مركبة هجومية برمائية.

وأضافتا أنه بدءاً من هذا العام، ستنظم مشاة البحرية من البلدين مجموعة أركان مشتركة ستقود بشكل مشترك مناورات الإنزال على متن السفينة الهجومية البرمائية الكورية "مارادو".

كما ستنضم إلى المناورات قوات مشاة البحرية الملكية البريطانية للعام الثاني على التوالي.

ووفقاً لخطة التدريب، من المقرر أن يطلق الحلفاء مرحلة "العمل الحاسم" من التدريبات في أوائل الشهر المقبل، وهي ستجمع القوات المشاركة وسفن الإنزال والمقاتلات والمروحيات لإظهار قدراتهما "الساحقة" في مناورات الإنزال.

واستأنفت سول وواشنطن مناورات سانغ يونغ لأول مرة منذ خمس سنوات في مارس 2023 بعد توقف امتد منذ عام 2018.