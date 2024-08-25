لبنان .. مقتل شخص وجرح آخرين في غارات للاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت - 25 - 8 (كونا) -- قالت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية اليوم الاحد ان شخصا قتل وجرح آخرون اثر سلسلة غارات شنتها طائرات جيش الاحتلال الاسرائيلي على جنوب لبنان هي الأعنف منذ بداية الحرب على الجنوب.
واضافت الوكالة ان عشرات الغارات الجوية العنيفة استهدفت حرج بلدة (كونين) وبلدات (رشاف) و(الطيري) و(حداثا) و(بيت ياحون) و(عيتا الجبل) و(حاريص) و(ياطر) و(شمع) و(طيرحرفا) و(زبقين) و(قانا) و(وادي العزية) و(مجرى الخردلي) و(وادي السلوقي) ومدينة (الخيام) ومحيط (قلعة الشقيف) و(زوطر) ومناطق في إقليم (التفاح) وجبل (الريحان) واطراف بلدات (عين قانا) و(كفرفيلا اللويزة) و(بصليا كفرملكي) و(وادي الدلافة).
وأوضحت ان الغارات شملت ايضا اطراف بلدات (ديرميماس) و(طلوسة) و(بني حيان) و(قبريخا) و(تولين) و(زبقين) و(ياطر) و(وادي السلوقي) و(حولا) و(عدشيت القصير).
وتشهد الحدود اللبنانية الجنوبية منذ انطلاق عملية (طوفان الاقصى) في السابع من اكتوبر الماضي مواجهات عسكرية يومية بين قوات الاحتلال و(المقاومة).(النهاية) ك ب ش / م خ
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