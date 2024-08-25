الدولار الأمريكي يستقر عند 304ر0 دينار واليورو يرتفع الى مستوى 341ر0

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 25 - 8 (كونا) -- استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الاحد عند مستوى 304ر0 دينار فيما ارتفع سعر صرف اليورو بنسبة 36ر0 في المئة الى مستوى 341ر0 دينار مقارنة بأسعار يوم الخميس الماضي.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع بنسبة 91ر0 في المئة إلى مستوى 402ر0 دينار كما ارتفع الفرنك السويسري بنسبة 31ر0 في المئة إلى مستوى 359ر0 دينار في وقت استقر الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار.
وجاء استقرار سعر صرف الدولار الامريكي مقابل ارتفاع العملات الرئيسية الاخرى بعد تلميحات يوم الجمعة الماضي من رئيس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الامريكي) جيروم باول لبدء خفض الفائدة الأمريكية في سبتمبر المقبل.
وقال باول في كلمة القاها خلال ندوة اقتصادية "إن الوقت قد حان للبدء بتعديل السياسة النقدية بالولايات المتحدة ما يعزز توقعات البدء بتخفيض نطاق أسعار الفائدة في شهر سبتمبر المقبل.
واضاف "لقد انخفض التضخم بشكل كبير ولم يعد سوق العمل محموما وأصبحت الظروف الآن افضل وتغير توازن المخاطر" مشيرا إلى أن هدف الاحتياطي الفيدرالي كان استعادة استقرار الأسعار مع الحفاظ على سوق عمل قوية وتجنب الزيادات الحادة في البطالة التي ميزت حلقات الانكماش السابقة عندما كانت توقعات التضخم أقل رسوخا.
يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.(النهاية)
ف ن ك / م خ
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