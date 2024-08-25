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الدولار الأمريكي يستقر عند 304ر0 دينار واليورو يرتفع الى مستوى 341ر0

8/25/2024 4:57:52 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 25 - 8 (كونا) -- استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الاحد عند مستوى 304ر0 دينار فيما ارتفع سعر صرف اليورو بنسبة 36ر0 في المئة الى مستوى 341ر0 دينار مقارنة بأسعار يوم الخميس الماضي.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع بنسبة 91ر0 في المئة إلى مستوى 402ر0 دينار كما ارتفع الفرنك السويسري بنسبة 31ر0 في المئة إلى مستوى 359ر0 دينار في وقت استقر الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار.
وجاء استقرار سعر صرف الدولار الامريكي مقابل ارتفاع العملات الرئيسية الاخرى بعد تلميحات يوم الجمعة الماضي من رئيس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الامريكي) جيروم باول لبدء خفض الفائدة الأمريكية في سبتمبر المقبل.
وقال باول في كلمة القاها خلال ندوة اقتصادية "إن الوقت قد حان للبدء بتعديل السياسة النقدية بالولايات المتحدة ما يعزز توقعات البدء بتخفيض نطاق أسعار الفائدة في شهر سبتمبر المقبل.
واضاف "لقد انخفض التضخم بشكل كبير ولم يعد سوق العمل محموما وأصبحت الظروف الآن افضل وتغير توازن المخاطر" مشيرا إلى أن هدف الاحتياطي الفيدرالي كان استعادة استقرار الأسعار مع الحفاظ على سوق عمل قوية وتجنب الزيادات الحادة في البطالة التي ميزت حلقات الانكماش السابقة عندما كانت توقعات التضخم أقل رسوخا.
يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.(النهاية)

ف ن ك / م خ




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