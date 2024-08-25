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مجلس السيادة السوداني: مستعدون للتعاون مع الامم المتحدة والمنظمات الاخرى لايصال المساعدات الانسانية

8/25/2024 4:57:52 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الخرطوم - 25 - 8 - (كونا) - اعلن رئيس مجلس السيادة في السودان وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان اليوم الاحد استعدادهم التعاون مع الامم المتحدة والمنظمات الاخرى في المجال الإنساني.
وذكر المجلس في بيان أن البرهان اكد في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التزام حكومة السودان بتسهيل وصول القوافل الإنسانية مشيرا إلى موافقة الحكومة على فتح معبر (أدري) -غرب السودان- والسماح بدخول المساعدات الإنسانية للمحتاجين.
وأضاف أن البرهان اكد ايضا استعداد حكومة السودان للتعاون مع وكالات الأمم المتحدة العاملة في المجال الإنساني والمنظمات الدولية الأخرى لايصال المساعدات للمتضررين داخل السودان.
وفي سياق متصل ذكرت الامم المتحدة في بيان ان غوتيرش والبرهان اتفقا على تسهيل حركة الإمدادات الإنسانية لدخول البلاد وأن تعمل الأمم المتحدة بالتوازي مع ذلك مع السلطات السودانية لوضع نظام مبسط للمعالجة السريعة وتسليم المساعدات الإنسانية. (النهاية)

م ع م / ر ا ء




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