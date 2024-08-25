مجلس السيادة السوداني: مستعدون للتعاون مع الامم المتحدة والمنظمات الاخرى لايصال المساعدات الانسانية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الخرطوم - 25 - 8 - (كونا) - اعلن رئيس مجلس السيادة في السودان وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان اليوم الاحد استعدادهم التعاون مع الامم المتحدة والمنظمات الاخرى في المجال الإنساني.
وذكر المجلس في بيان أن البرهان اكد في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التزام حكومة السودان بتسهيل وصول القوافل الإنسانية مشيرا إلى موافقة الحكومة على فتح معبر (أدري) -غرب السودان- والسماح بدخول المساعدات الإنسانية للمحتاجين.
وأضاف أن البرهان اكد ايضا استعداد حكومة السودان للتعاون مع وكالات الأمم المتحدة العاملة في المجال الإنساني والمنظمات الدولية الأخرى لايصال المساعدات للمتضررين داخل السودان.
وفي سياق متصل ذكرت الامم المتحدة في بيان ان غوتيرش والبرهان اتفقا على تسهيل حركة الإمدادات الإنسانية لدخول البلاد وأن تعمل الأمم المتحدة بالتوازي مع ذلك مع السلطات السودانية لوضع نظام مبسط للمعالجة السريعة وتسليم المساعدات الإنسانية. (النهاية)
م ع م / ر ا ء
MENAFN25082024000071011013ID1108597816
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