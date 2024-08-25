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بكين: قضية تايوان خط أحمر لا يمكن تجاوزه في العلاقات الصينية الأميركية

8/25/2024 4:57:52 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بكين - 25 - 8 (كونا) -- قالت الصين اليوم الاحد إن قضية تايوان "أول خط أحمر" لا يمكن تجاوزه في العلاقات الصينية الأميركية داعية واشنطن إلى الالتزام بمبدأ "صين واحدة" وببنود البيانات الثلاثة المشتركة بين الصين والولايات المتحدة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مسؤول في وزارة الخارجية الصينية للإجابة على أسئلة الصحفيين حول أهم المواضيع التي سيتناولها اللقاء الذي سيجمع بين وزير الخارجية الصيني وانغ يي ومستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان يوم الثلاثاء القادم في ببكين.
وأوضح المسؤول أن الصين ستوضح مواقفها الرسمية إزاء قضية تايوان وحقوقها التنموية وأمنها الاستراتيجي خلال اللقاء المرتقب بين وانغ وسوليفان واصفا القوى المطالبة باستقلال الجزيرة ب"أكبر خطر" على السلام والاستقرار لضفتي مضيق تايوان.
وأكد المسؤول مواصلة الصين دعمها تعزيز السلام والعدالة في الشرق الأوسط خاصة دعم فلسطين في استعادة حقوقها الوطنية المشروعة معربا عن امله أن تستمع واشنطن إلى أصوات أغلبية أعضاء المجتمع الدولي وتتخذ موقفا مسؤولا.(النهاية)

س ل ق / م ع ا




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