بكين: قضية تايوان خط أحمر لا يمكن تجاوزه في العلاقات الصينية الأميركية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بكين - 25 - 8 (كونا) -- قالت الصين اليوم الاحد إن قضية تايوان "أول خط أحمر" لا يمكن تجاوزه في العلاقات الصينية الأميركية داعية واشنطن إلى الالتزام بمبدأ "صين واحدة" وببنود البيانات الثلاثة المشتركة بين الصين والولايات المتحدة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مسؤول في وزارة الخارجية الصينية للإجابة على أسئلة الصحفيين حول أهم المواضيع التي سيتناولها اللقاء الذي سيجمع بين وزير
الخارجية الصيني وانغ يي ومستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان يوم الثلاثاء القادم في ببكين.
وأوضح المسؤول أن الصين ستوضح مواقفها الرسمية إزاء قضية تايوان وحقوقها التنموية وأمنها الاستراتيجي خلال اللقاء المرتقب بين وانغ وسوليفان واصفا القوى المطالبة باستقلال الجزيرة ب"أكبر خطر" على السلام والاستقرار لضفتي مضيق تايوان.
وأكد المسؤول مواصلة الصين دعمها تعزيز السلام والعدالة في الشرق الأوسط خاصة دعم فلسطين في استعادة حقوقها الوطنية المشروعة معربا عن امله أن تستمع واشنطن إلى أصوات أغلبية أعضاء المجتمع الدولي وتتخذ موقفا مسؤولا.(النهاية)
س ل ق / م ع ا
MENAFN25082024000071011013ID1108597815
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.