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سمو أمير البلاد يهنئ رئيس فنزويلا البوليفارية بمناسبة إعادة انتخابه

8/25/2024 4:57:51 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 25 - 8 (كونا) -- بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس نيكولاس مادورو رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة إعادة انتخاب فخامته رئيسا لجمهورية فنزويلا البوليفارية الصديقة لفترة رئاسية جديدة.
متمنيا سموه لجمهورية فنزويلا البوليفارية المزيد من الرقي والازدهار ولفخامته كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية.(النهاية)

ح ع




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