سمو أمير البلاد يهنئ رئيس فنزويلا البوليفارية بمناسبة إعادة انتخابه

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 25 - 8 (كونا) -- بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس نيكولاس مادورو رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة إعادة انتخاب فخامته رئيسا لجمهورية فنزويلا البوليفارية الصديقة لفترة رئاسية جديدة.
متمنيا سموه لجمهورية فنزويلا البوليفارية المزيد من الرقي والازدهار ولفخامته كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية.(النهاية)
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