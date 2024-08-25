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سمو رئيس مجلس الوزراء يهنئ رئيس فنزويلا البوليفارية بمناسبة إعادة انتخابه

8/25/2024 4:57:48 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 25 - 8 (كونا) -- بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس نيكولاس مادورو رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة إعادة انتخاب فخامته رئيسا لجمهورية فنزويلا البوليفارية الصديقة لفترة رئاسية جديدة.(النهاية)

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