سمو رئيس مجلس الوزراء يهنئ رئيس فنزويلا البوليفارية بمناسبة إعادة انتخابه

سمو رئيس مجلس الوزراء يهنئ رئيس فنزويلا البوليفارية بمناسبة إعادة انتخابه
التاريخ
8/25/2024 4:57:48 AM
(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 25 - 8 (كونا) -- بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس نيكولاس مادورو رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة إعادة انتخاب فخامته رئيسا لجمهورية فنزويلا البوليفارية الصديقة لفترة رئاسية جديدة.(النهاية)
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