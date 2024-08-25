الصين تعارض بشدة إدراج الولايات المتحدة كيانات صينية على قائمة قيود التصدير

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بكين - 25 - 8 (كونا) -- عارضت الصين بشدة اليوم الأحد إدراج الولايات المتحدة الأميركية كيانات صينية عدة ضمن "قائمة الكيانات لقيود التصدير" بحجة ارتباطها بروسيا مطالبة واشنطن "بإيقاف مضايقة الشركات الصينية من دون وجه حق".
جاء ذلك في تصريح أدلى به متحدث باسم وزارة التجارة الصينية وصف فيه الخطوة الأميركية بأنها "عقوبة أحادية الجانب" وتقوض النظام التجاري الدولي وقواعده وتعرقل التبادلات الاقتصادية والتجارية الدولية الطبيعية كما تؤثر بقوة على أمن واستقرار سلاسل الصناعة والتويرد العالمي.
ولفت المتحدث إلى عزم الصين إتخاذ إجراءات ضرورية لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها.(النهاية)
س ل ق / م ع ا
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