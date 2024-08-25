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الصين تعارض بشدة إدراج الولايات المتحدة كيانات صينية على قائمة قيود التصدير

8/25/2024 4:57:48 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بكين - 25 - 8 (كونا) -- عارضت الصين بشدة اليوم الأحد إدراج الولايات المتحدة الأميركية كيانات صينية عدة ضمن "قائمة الكيانات لقيود التصدير" بحجة ارتباطها بروسيا مطالبة واشنطن "بإيقاف مضايقة الشركات الصينية من دون وجه حق".
جاء ذلك في تصريح أدلى به متحدث باسم وزارة التجارة الصينية وصف فيه الخطوة الأميركية بأنها "عقوبة أحادية الجانب" وتقوض النظام التجاري الدولي وقواعده وتعرقل التبادلات الاقتصادية والتجارية الدولية الطبيعية كما تؤثر بقوة على أمن واستقرار سلاسل الصناعة والتويرد العالمي.
ولفت المتحدث إلى عزم الصين إتخاذ إجراءات ضرورية لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها.(النهاية)

س ل ق / م ع ا




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