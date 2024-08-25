إقامة توأمة بين غرفتي تجارة عمان وبغداد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
توافقت غرفتا تجارة عمان وبغداد على إقامة توأمة بينهما لدفع علاقات البلدين التجارية والاستثمارية إلى مستويات أعلى، وتعزيز التكامل الاقتصادي وتحقيق المصالح المشتركة.
تستند التوأمة إلى القواسم المشتركة التي تجمع الأردن والعراق على مختلف المستويات، والدعم السياسي من قيادتي البلدين وحرصهما على توسيع العلاقات الاقتصادية، والاستفادة من الفرص المتاحة وتشجيع القطاع الخاص على استغلالها.
وأكد رئيس غرفة تجارة عمان، خليل الحاج توفيق، خلال لقائه اليوم السبت، رئيس غرفة تجارة بغداد، فراس الحمداني، ضرورة فتح صفحة جديدة من التعاون والتنسيق بين الجانبين، وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بينهما العام الماضي.
وشدد على أهمية أن تكون العلاقات الاقتصادية بين الأردن والعراق تكاملية لتحقيق الوحدة المشتركة.
كما شدد على ضرورة وضع خطة عمل استراتيجية بين الغرفتين خلال المرحلة المقبلة، وتوفير قاعدة معلومات عن الفرص الاقتصادية المتاحة في البلدين بمختلف القطاعات التجارية والاستثمارية.
وأكد حرص القطاع الخاص الأردني على التواجد في السوق العراقية والمشاركة بالعطاءات والمشروعات الاستثمارية المطروحة.
وأضاف الحاج توفيق أن إقامة التوأمة بين الغرفتين ستسهم في زيادة حجم التجارة البينية، وتحفيز الاستثمارات، وفتح شراكات جديدة مع أصحاب الأعمال، وتوسيع مجالات التعاون، والاتفاق على استثمارات في قطاعات واعدة، بما يخدم المصالح المشتركة.
وأشار إلى أن الغرفة ستعمل على تحفيز الشركات الأردنية للتعاون مع نظيرتها العراقية وتأسيس شراكات تجارية.
من جانبه، لفت الحمداني إلى أن حكومة بلاده لديها رؤية واضحة لدعم القطاع الخاص وتحفيزه على إقامة شراكات اقتصادية مع نظيره العربي، خاصة الأردني، وإزالة القيود التي تعرقل تسهيل التجارة بين البلدين. وأكد أن "الأبواب مفتوحة" أمام الشركات الأردنية.
وحث الشركات الأردنية على دخول السوق العراقية فورا من خلال شراكات مع نظيراتها العراقية، والاستفادة من الفرص الاستثمارية والإمكانيات المتاحة في قطاعات الإسكان، والصناعة، والتجارة، والبنى التحتية، وتكنولوجيا المعلومات، والإنشاءات، والمقاولات، والنقل بجميع أنماطه.
وأكد الحمداني أن إقامة التوأمة بين الغرفتين يأتي لتوثيق الروابط الأخوية وتعزيز التواصل وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين الأردن والعراق، وتسهيل التبادل التجاري بما يحقق المصالح المشتركة.
وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونا وتنسيقا وثيقين بين الغرفتين في جميع القضايا التي تهم التجار وأصحاب الأعمال.
بدورهم، أكد أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة عمان الذين حضروا اللقاء أهمية التوأمة بين الغرفتين في تبادل المعلومات حول القوانين وأنظمة الاستثمار والمزايا والتسهيلات المقدمة للقطاع الخاص، وتكثيف زيارات الوفود، وتنظيم لقاءات ثنائية مباشرة بين أعضاء الغرفتين وأصحاب الأعمال.
وأشاروا إلى العديد من القضايا التي تسهم في تعزيز علاقات الأردن والعراق الاقتصادية، بما في ذلك عمليات النقل البري والترانزيت، والاعتماد على ميناء العقبة لنقل البضائع العراقية، علاوة على الاهتمام بقطاعات السياحة، السياحة العلاجية، وتكنولوجيا المعلومات، وتسهيل حصول الأردنيين على التأشيرات لزيارة العراق.
حضر اللقاء نائبا رئيس غرفة تجارة عمان، نبيل الخطيب وبهجت حمدان، وأمين السر محمد طهبوب، وأمين الصندوق خطاب البنا، وعضوا مجلس الإدارة علاء ديرانية وفلاح الصغير، ومديرها العام هشام الدويك، إلى جانب نائب رئيس غرفة تجارة بغداد، رعد بريج.
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