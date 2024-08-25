إقامة توأمة بين غرفتي تجارة عمان وبغداد



تستند التوأمة إلى القواسم المشتركة التي تجمع الأردن والعراق على مختلف المستويات، والدعم السياسي من قيادتي البلدين وحرصهما على توسيع العلاقات الاقتصادية، والاستفادة من الفرص المتاحة وتشجيع القطاع الخاص على استغلالها.



وأكد رئيس غرفة تجارة عمان، خليل الحاج توفيق، خلال لقائه اليوم السبت، رئيس غرفة تجارة بغداد، فراس الحمداني، ضرورة فتح صفحة جديدة من التعاون والتنسيق بين الجانبين، وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بينهما العام الماضي.

وشدد على أهمية أن تكون العلاقات الاقتصادية بين الأردن والعراق تكاملية لتحقيق الوحدة المشتركة.



كما شدد على ضرورة وضع خطة عمل استراتيجية بين الغرفتين خلال المرحلة المقبلة، وتوفير قاعدة معلومات عن الفرص الاقتصادية المتاحة في البلدين بمختلف القطاعات التجارية والاستثمارية.



وأكد حرص القطاع الخاص الأردني على التواجد في السوق العراقية والمشاركة بالعطاءات والمشروعات الاستثمارية المطروحة.



وأضاف الحاج توفيق أن إقامة التوأمة بين الغرفتين ستسهم في زيادة حجم التجارة البينية، وتحفيز الاستثمارات، وفتح شراكات جديدة مع أصحاب الأعمال، وتوسيع مجالات التعاون، والاتفاق على استثمارات في قطاعات واعدة، بما يخدم المصالح المشتركة.



وأشار إلى أن الغرفة ستعمل على تحفيز الشركات الأردنية للتعاون مع نظيرتها العراقية وتأسيس شراكات تجارية.



من جانبه، لفت الحمداني إلى أن حكومة بلاده لديها رؤية واضحة لدعم القطاع الخاص وتحفيزه على إقامة شراكات اقتصادية مع نظيره العربي، خاصة الأردني، وإزالة القيود التي تعرقل تسهيل التجارة بين البلدين. وأكد أن "الأبواب مفتوحة" أمام الشركات الأردنية.



وحث الشركات الأردنية على دخول السوق العراقية فورا من خلال شراكات مع نظيراتها العراقية، والاستفادة من الفرص الاستثمارية والإمكانيات المتاحة في قطاعات الإسكان، والصناعة، والتجارة، والبنى التحتية، وتكنولوجيا المعلومات، والإنشاءات، والمقاولات، والنقل بجميع أنماطه.



وأكد الحمداني أن إقامة التوأمة بين الغرفتين يأتي لتوثيق الروابط الأخوية وتعزيز التواصل وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين الأردن والعراق، وتسهيل التبادل التجاري بما يحقق المصالح المشتركة.



وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونا وتنسيقا وثيقين بين الغرفتين في جميع القضايا التي تهم التجار وأصحاب الأعمال.



بدورهم، أكد أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة عمان الذين حضروا اللقاء أهمية التوأمة بين الغرفتين في تبادل المعلومات حول القوانين وأنظمة الاستثمار والمزايا والتسهيلات المقدمة للقطاع الخاص، وتكثيف زيارات الوفود، وتنظيم لقاءات ثنائية مباشرة بين أعضاء الغرفتين وأصحاب الأعمال.



وأشاروا إلى العديد من القضايا التي تسهم في تعزيز علاقات الأردن والعراق الاقتصادية، بما في ذلك عمليات النقل البري والترانزيت، والاعتماد على ميناء العقبة لنقل البضائع العراقية، علاوة على الاهتمام بقطاعات السياحة، السياحة العلاجية، وتكنولوجيا المعلومات، وتسهيل حصول الأردنيين على التأشيرات لزيارة العراق.

حضر اللقاء نائبا رئيس غرفة تجارة عمان، نبيل الخطيب وبهجت حمدان، وأمين السر محمد طهبوب، وأمين الصندوق خطاب البنا، وعضوا مجلس الإدارة علاء ديرانية وفلاح الصغير، ومديرها العام هشام الدويك، إلى جانب نائب رئيس غرفة تجارة بغداد، رعد بريج.