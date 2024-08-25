تغير العقل.. كيف تترك التقنيات الرقمية بصماتها على أدمغتنا؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قراءة: إبراهيم غرايبة
كتاب تغير
العقل: تأليف سوزان غرينفيلد،
ترجمة إيهاب عبد الرحيم علي. الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 2017.
يمثل موضوع الكيفية التي يمكننا أن نعيش بها جميعا في القريب العاجل موضوعا غاية في الأهمية، بل ربما كان أهم قضية في عصرنا الحالي.
صاغ مارك برينسكي وهو خبير تقني أميركي مصطلح "المواطن الرقمي"، لوصف الشخص الذي تتحدد هويته بفعل قدراته وما هو متوقع منه بناء على البراعة والألفة التلقائية في التعامل مع التقنيات الرقمية.
ويقابل ذلك "المهاجرون الرقميون"، وهم أولئك الذين يتعلمون لغة أخرى في مرحلة متأخرة من الحياة يحتفظون بلكنة لأنهم ما يزالون يحتفظون بقدميهم في الماضي. المواطنون الرقميون لا يعرفون أي سبيل آخر للحياة غير ثقافة الإنترنت والحاسوب المحمول والهاتف النقال، وبوسعهم أن يتحرروا من قيود الأعراف المحلية والسلطة الهرمية. وهم يقضون نصف يومهم (حرفيا)، في استخدام حواسيهم وموبايلاتهم ووسائل الإعلام والترفيه.
يمتلك البشر قدرة على التكيف أكثر من الكائنات الأخرى. السيارات مثلا، أدخلت تغييرات كبرى وعميقة في حياة الناس. والمطبعة غيرت العالم تجاه مضاعفة المعرفة والديمقراطية، وكذا بالنسبة للكهرباء والراديو والتلفزيون، ويمكن التقدير أن الأجهزة الرقمية تغير كثيرا وبعمق. على سبيل المثال، لم تعد غرفة المعيشة أو المطبخ مكانا تجتمع فيه العائلة وتمضي فيه وقتها المنزلي، ففي سهولة وخصوصية وفردنة الشاشات صار لكل فرد فضاءه الخاص به الذي يمضي فيه جميع وقته بعيدا عن الأفراد الآخرين في الأسرة. لم يعد الفضاء الرقمي فقط وسيلة للحصول على المعرفة أو التسلية والترفيه أو التواصل والعمل، لكنه عالم قائم بذاته، وأسلوب حياة، أو هو غاية وليس وسيلة.
خلص عالم الأعصاب مايكل ميرزينك إلى أنه يوجد فارق هائل وغير مسبوق في الكيفية التي تشارك بها أدمغة المواطنين الرقميين في الحياة مقارنة بأدمغة الذين ينتمون إلى الأجيال السابقة أو غير الرقميين. ويلاحظ المعلمون أن الأجيال أكثر تشتتا في انتباههم وانخفاض سعة انتباههم. وفي المقابل يلاحظ نصف خبراء الإنترنت أن الجيل الرقمي (مواليد الألفية) يبرعون في البحث عن إجابات أكثر عمقا، ويستطيعون البحث بفعالية. وأما النصف الآخر، فيرون أنهم لا يحتفظون بالمعلومات، ويفتقرون إلى المهارات الاجتماعية والتفكير العميق، ويعتمدون بطرق غير صحية على الإنترنت وأجهزة الموبايل من أجل أداء مهامهم.
يقول الناس أو يعلقون في شبكات التواصل ما لا يجرؤون على قوله وجها لوجه. في منصة "فيسبوك" يعبر 26 في المائة من المستخدمين عن إعجابهم وأقل منهم يعلقون. وينشغل 15 في المائة، بتحديث صفحاتهم، في حين ينشغل الباقون بمتابعة صفحات الآخرين.
ما المميز في شبكات التواصل الاجتماعي؟ تبدو فوائد الشبكة للعمل والتسلية والتواصل وتطوير المهارات، لكن إذا استخدمت بإفراط فإنها سوف تغير في النظرة إلى الذات والآخرين. فإذا صرت متعلقا بالحاضر على نحو متزايد، وبالتالي تكرس كل وقتك لمتطلبات الخارج فقد يكون صعبا الحفاظ على شعور قوي بالهوية الداخلية. ففي حياة تثبت فيها وجودك في مطعم ما، وتصور الوجبة التي تتناولها، وتتوق إلى الإعجاب والتعليقات، تصبح هذه الإثارة أمتع من وجبة الطعام نفسها. ويزيد الميل إلى الهوية الجمعية (الانسياق)، يصير ميلا إلى نشر القصص الشخصية والأحداث اليومية لأجل المشاركة والحصول على القبول، تتشكل الهوية في الخارج، وليس الخبرة الداخلية الذاتية التي كانت عليها.
السلوك الثاني في الحياة الرقمية هو الألعاب التي صارت جزءا لا يتجزأ من الحياة اليومية. تشير الاستطلاعات والدراسات المسحية، إلى أن المراهقين يقضون ست ساعات يوميا في ألعاب الفيديو، ما يعني قراءة أقل ومشاركة وجاهية أقل، وقد ينغمس بعض الناس في اللعب إلى درجة الانفصال عن الواقع. ويلاحظ أن مستخدمي الألعاب يتعرضون لتغير في الدماغ يؤدي إلى السلوك القهري والإدمان والتهور.
تعد محركات البحث جزءا من حياتنا، وهي المحطة الأولى والفورية للتعرف على حقيقة ما أو لمعرفة مزيد حول موضوع بعينه. من المؤكد أن واحدة من أهم القضايا التي ينبغي استكشافها هي ما إذا كان أفراد الجيل المقبل، قد يتعلمون بطريقة مختلفة. القراءة من الشاشة تتطلب استراتيجيات مختلفة عن القراءة من الكتب الورقية. فالشاشة ليست كتابا بديلا لكنها منظومة تتيح القراءة التشعبية، وربما تغير الطريقة التي نفكر بها.
يعمل الدماغ وفق مبدأ "استخدم قدراتك وإلا فسوف تفقدها" ويخضع لتغيير مستمر، ويعيد صنع نفسه طوال الحياة. وذلك استجابة للبيئة والمؤثرات والتجارب الخارجية.
وجود بيئة ثرية يؤدي إلى تغيرات فيزيائية في الدماغ، وجميعها إيجابية، زيادة حجم أجسام العصبونات، وزيادة الوزن الكلي للدماغ، وزيادة سمك القشرة المخية. كل الكائنات يتحسن إدراكها وتفكيرها وسلوكها بتحسين البيئة المحيطة، والعكس صحيح أيضا. كيف يمكن لتجربة خارجية أن تترك حرفيا علامة داخلية على الدماغ؟
يعد سؤال كيف يعمل الدماغ؟ أصعب الأسئلة في علم الأعصاب. تدرج المؤلفة جدولا يوضح كيف يمكن أن نفكر في العقل فيما يتعلق بالحالة الواعية الشخصانية، وذلك لأجل استكشاف الكيفية التي توجه بها تقنيات القرن الحادي والعشرين تغير العقل.
حسب الجدول الذي يقارن بين نموذجين أساسيين للدماغ البشري، العاقل وغير العاقل.
- العاقل يعمل بالإدراك المعرفي. أما غير العاقل فبالإحساس.
- العاقل يحركه التفكير. غير العاقل تحركه المشاعر القوية.
- العاقل يتفاعل مع الماضي والحاضر والمستقبل، غير العاقل يتفاعل مع الآن وهنا.
- العاقل موجه بالمدركات الداخلية، غير العاقل موجه بالمدركات الخارجية.
- العاقل يمتلك معنى شخصيا، غير العاقل لديه معنى ضئيلا.
- العاقل لديه شعور قوي بالذات، وغير العاقل لا يوجد لديه وعي ذاتي.
- لدى العاقل حلقات واضحة ترتبط على نحو متسلسل، وغير العاقل لا يوجد لديه إطار مرجعي زمني أو مكاني.
- العاقل حياته عادية، غير العاقل يعيش حالات من الطفولة والإدمان والفصام.
- العاقل يطلب كمية أقل من الدوبامين، وغير العاقل يطلب مستوى عاليا من الدوبامين.
- لدى العاقل وظيفة عادية للقشرة أمام الجبهية. لكن لدى غير العاقل نقص في وظيفة القشرة أمام الجبهية.
- يملك العاقل عالما ذا مغزى. والعالم لدى غير العاقل بلا مغزى.
- يرتبط الوعي لدى العاقل بتجمع أكبر. ولدى غير العاقل يرتبط الوعي بالتجمع الصغير.
- تتشكل الهوية من تفاعل الدماغ مع البيئة المحيطة. هي نتاج الحوار بين البيئة والذات.
يسمح هذا الحوار بالتأمل الذاتي والتطور البطيء، وسرد داخلي قوي. لقد اتسم البشر دائما بالغرور والأنانية، والقابلية للتفاخر، وقد وفرت الشبكات الاجتماعية الفرصة للانغماس في هذا السلك من دون انقطاع وعلى مدار الساعة. هذه الارتباطية الفائقة، حيث يبقى الناس متصلين بالإنترنت على مدار الساعة وما يصحبها من انتشار شبكات التواصل الاجتماعي وتداول المعلومات الشخصية تؤثر في الهويات.
كان الدخول بأسماء مستعارة يسمح للمشاركين في التواصل واكتشاف هوياتهم المكبوتة. لكن صارت شبكات التواصل تؤكد الأسماء والهويات الحقيقية. ويوفر الإنترنت فرصة التعبير عن الذات الحقيقية، بما في ذلك الجوانب التي لا يعبر عنها وجها لوجه.
يصف عالم الاجتماع الكندي إرفنغ كوفمان (ت 1982)، كيف يكون البشر عامة بصفة دائمة في حالة تأهب لكيفية ردود الفعل تجاههم، مكيفين سلوكهم الخارجي باستمرار لضمان الاحتفاظ بأفضل صورة ممكنة.
أدى التواصل الاجتماعي الشبكي إلى ثلاثة احتمالات للذات: الذات الحقيقية، التي يعبر عنها في البيئات المجهولة الهوية من دون قيود تفرضها الضغوط الاجتماعية. الذات الفعلية، أي المتوافقة مع القواعد والأعراف الاجتماعية في بيئة وجها لوجه، والذات المحتملة التي تظهر للمرة الأولى، والمأمولة التي تعرض على الشبكة.
تزودنا شبكات التواصل بفرصة كبيرة للمبالغة في تقديم أنفسنا وصنع هوياتنا على الشبكة. لكن الفرق الكبير بين المشهد المثالي في الشبكة والذات الفعلية يؤدي إلى الانفصال والعزلة.
في دراسة مسحية أجريت على 14 ألف طالب جامعي، ظهر أن معدلات النرجسية بين الطلاب ازدادت بنسبة كبيرة عما كانت عليه الحال قبل عشرين سنة. كلما ازداد تشويه هويتك بسبب استخدام شبكات التواصل وازداد شعورك بالنقص، وازدادت جاذبية وسط لا تحتاج فيه إلى التواصل مع الناس وجها لوجه.
41 في المائة من الصداقات الملغاة في "فيسبوك"، مردها إلى مبالغة المحذوف في تحديث حالته. النرجسيون يكشفون أنفسهم في "فيسبوك"، فيواجهون الرفض الذي يخشونه.
بسبب تدني احترام الذات يسلك مدونون بتوق إلى أن يلاحظ الآخرون وجودهم، ويتفاعلوا معهم، وهذا بدوره يشجع على اكتساب هوية مبالغ فيها أو مختلفة، أي الذات المأمولة أو المحتملة. وتوفر مواقع التواصل الاجتماعي منصة غير مسبوقة للمقارنة الاجتماعية والحسد. أظهرت دراسة أجريت في العام 2013، أن "فيسبوك"، كان سببا في 20 في المائة من حالات الحسد والغيرة التي تم الإبلاغ عنها.
تنخفض المكالمات الهاتفية عبر الموبايل وبنسبة أكبر عبر التلفونات الثابتة. وتتراجع أكثر اتجاهات التواصل الوجاهي، ويبدي الجيل الرقمي صعوبات في التواصل الوجاهي. في المقابل، تبدي دراسات وتجارب أن "فيسبوك" يزيد من الترابط، ويقلل من الشعور بالوحدة.
يتميز البشر بقدرة على الاهتمام بالآخرين أكثر من الكائنات الحية الأخرى. لكن تزايدت معدلات تشخيص التوحد بسرعة في العقدين الأخيرين، ولا يمكن أن تعزى تلك الزيادة الى الأسباب الوراثية وحدها. وتتزايد نزعات الفضول والتطفل على الناس من خلال الشبكة، وصار الترصد الشخصي ممارسة شائعة. وقد احتوت 20 في المائة من عرائض المحاكم في دعاوى الطلاق على إشارات مرجعية في "فيسبوك".
تتعرض نسبة كبيرة من الناس إلى التنمر والتحرش عبر شبكات التواصل الاجتماعي. بالطبع فإن التنمر موجود ومتعمق من قبل، لكن الإنترنت يزيل كثيرا من القيود على هذه الممارسة. ومن المحتمل أنها تؤدي إلى سلوكيات ومواقف لم تكن متاحة من قبل. وهناك ممارسة لا يمكن أن تحدث إلا عبر الإنترنت وهي "التصيّد".
في المقابل، هناك أدوار إيجابية للشبكة مثل تنظيم وتفعيل العمل الاجتماعي والسياسي بتكاليف أقل وبكفاءة عالية. إن شبكات التواصل تقدم لك وعدا أن تكون على الدوام متصلا، مرغوبا ومحبوبا ومثيرا للإعجاب. لقد جلبت إلى المجتمعات تفسيرا للهوية والعلاقات تتحدى القيم والأخلاق الحالية بطريقة لم تكن متخيلة حتى قبل عقد من الزمان. وتوفر ألعاب الفيديو هروبا إلى عالم أكثر إثارة وحسّية، وحيث توجد نتائج محددة قابلة للتنبؤ، والتي يمكن للاعب المشاركة فيها باعتباره ذاتا أفضل.
تعرض شبكة الإنترنت تيارا لانهائيا من الحقائق، لكن الأسئلة العميقة المثيرة للاهتمام ما تزال أقل وضوحا. إن سهولة البحث في الإنترنت لا تعمل فقط على تغيير استراتيجيات الذاكرة، بل وأيضا عمليات التفكير ذاتها. وقد أظهرت المقارنات بين الأجيال أو بين الأقل تصفحا والأكثر تصفحا للإنترنت، أو الذين يركزون على البحث عن الإجابة والذين يتتبعون التصفح التشعبي (تشتت)، أن "راكبي الأمواج" وهم الذين يتصفحون تشعبيا ولا يتعمقون أو يركزون في الأسئلة وإجاباتها أكثر ميلا للاندفاع، والاعتماد على الإجابات السريعة، وعلى أولى النتائج التي تظهر في "غوغل"، مع تزايد عدم الرغبة في تناول الفروق الدقيقة أو الشكوك، أو عدم القدرة على تقييم المعلومات، والتضحية بالعمق مقابل الاتساع.
وكشفت أبحاث تحليل سلوك القراءة، أن العادات القرائية صارت ممزوجة بالتشتت وضعف التركيز، والتحول إلى القراءة السريعة والبحث عن الكلمات الرئيسية، ما تزال الأغلبية تفضل القراءة الورقية على الإلكترونية وخاصة لأغراض التعلم والدراسة والتعمق. لكن تتزايد مبيعات الكتب الرقمية وتتراجع مبيعات الكتب الورقية، ربما لأسباب متعلقة بالكلفة والإتاحة.
كيف نضمن ألا تثبط التقنيات التفكير العميق والإبداع والإنجاز الحقيقي، بل تعززها على نحو فعال؟ ماذا يحدث بسبب التواصل الدائم أو الاندماج مع العالم الخارجي؟ تنخفض مهارات التعامل والعلاقات وجها لوجه. تنحسر الأسرة وينخفض عدد المواليد، وحالات السمنة تزداد على نحو مضاعف، ويرتفع متوسط الأعمار، وتزداد حالات ألزهايمر والخرف، وتتضاعف كل عشرين سنة.
هل يكون مصيرنا مستقبل مؤتمت ، يخلو مما نعتز به من صفات بشرية؟ تتيح ثقافة الإنترنت تلبية احتياجات الإنسان الثلاثة مجتمعة؛ استثارة حسية سمعية وبصرية، تصرفك عن التفكير في الماضي والمستقبل، ستكون مفرط التواصل بشكل متزايد، وبالتالي ستكون دائما فردا من القبيلة.
نحن على أعتاب عصر يحتمل أن يتيح لنا أن نعبر عن أنفسنا بشكل جماعي، ويمكن لأي أحد أن يدرك إمكانياته الفردية الحقيقية، ويطرح أسئلة كبرى، ويقدم لها حلولا مبدعة مثيرة.
لكن نحتاج إلى استطلاع رأي واسع في جميع أنحاء العالم، لجميع القطاعات والفئات لنعرف أو نخمن اختلاف الأذواق والميول ووجهات النظر المختلفة. ثم العديد من البحوث المخبرية والتجارب بحثا عن إجابات لأسئلة كثيرة تتشكل اليوم ويمكن أن تشكلها الدراسات المسحية والاستطلاعية، والبحث لأجل إنشاء تطبيقات وبرمجيات تعوض أو تعالج القصور الناشئ عن استخدام الشاشات والحواسيب. يقول هنري لويس: "لكل مشكلة معقدة إجابة بسيطة وواضحة، وخاطئة".
نعلم أن الدماغ المادي يكتسب طابعه الشخصي ويشكل عقلا فرديا، ويمكن للتحولات التكنولوجية الجارية أن تكون عاملا قويا في تغيير عقولنا؛ سواء للأفضل أو للأسوأ، وسيكون أكبر تحديات عصرنا أن نعرف ما قد تعنيه تلك التفاعلات والعلاقات الجارية اليوم بفعل التكنولوجيا.
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