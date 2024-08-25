تغير العقل.. كيف تترك التقنيات الرقمية بصماتها على أدمغتنا؟

MENAFN - Alghad Newspaper) قراءة: إبراهيم غرايبة

كتاب تغير العقل: تأليف سوزان غرينفيلد، ترجمة إيهاب عبد الرحيم علي. الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 2017.

يمثل موضوع الكيفية التي يمكننا أن نعيش بها جميعا في القريب العاجل موضوعا غاية في الأهمية، بل ربما كان أهم قضية في عصرنا الحالي.

صاغ مارك برينسكي وهو خبير تقني أميركي مصطلح "المواطن الرقمي"، لوصف الشخص الذي تتحدد هويته بفعل قدراته وما هو متوقع منه بناء على البراعة والألفة التلقائية في التعامل مع التقنيات الرقمية.

ويقابل ذلك "المهاجرون الرقميون"، وهم أولئك الذين يتعلمون لغة أخرى في مرحلة متأخرة من الحياة يحتفظون بلكنة لأنهم ما يزالون يحتفظون بقدميهم في الماضي. المواطنون الرقميون لا يعرفون أي سبيل آخر للحياة غير ثقافة الإنترنت والحاسوب المحمول والهاتف النقال، وبوسعهم أن يتحرروا من قيود الأعراف المحلية والسلطة الهرمية. وهم يقضون نصف يومهم (حرفيا)، في استخدام حواسيهم وموبايلاتهم ووسائل الإعلام والترفيه.

يمتلك البشر قدرة على التكيف أكثر من الكائنات الأخرى. السيارات مثلا، أدخلت تغييرات كبرى وعميقة في حياة الناس. والمطبعة غيرت العالم تجاه مضاعفة المعرفة والديمقراطية، وكذا بالنسبة للكهرباء والراديو والتلفزيون، ويمكن التقدير أن الأجهزة الرقمية تغير كثيرا وبعمق. على سبيل المثال، لم تعد غرفة المعيشة أو المطبخ مكانا تجتمع فيه العائلة وتمضي فيه وقتها المنزلي، ففي سهولة وخصوصية وفردنة الشاشات صار لكل فرد فضاءه الخاص به الذي يمضي فيه جميع وقته بعيدا عن الأفراد الآخرين في الأسرة. لم يعد الفضاء الرقمي فقط وسيلة للحصول على المعرفة أو التسلية والترفيه أو التواصل والعمل، لكنه عالم قائم بذاته، وأسلوب حياة، أو هو غاية وليس وسيلة.



خلص عالم الأعصاب مايكل ميرزينك إلى أنه يوجد فارق هائل وغير مسبوق في الكيفية التي تشارك بها أدمغة المواطنين الرقميين في الحياة مقارنة بأدمغة الذين ينتمون إلى الأجيال السابقة أو غير الرقميين. ويلاحظ المعلمون أن الأجيال أكثر تشتتا في انتباههم وانخفاض سعة انتباههم. وفي المقابل يلاحظ نصف خبراء الإنترنت أن الجيل الرقمي (مواليد الألفية) يبرعون في البحث عن إجابات أكثر عمقا، ويستطيعون البحث بفعالية. وأما النصف الآخر، فيرون أنهم لا يحتفظون بالمعلومات، ويفتقرون إلى المهارات الاجتماعية والتفكير العميق، ويعتمدون بطرق غير صحية على الإنترنت وأجهزة الموبايل من أجل أداء مهامهم.



يقول الناس أو يعلقون في شبكات التواصل ما لا يجرؤون على قوله وجها لوجه. في منصة "فيسبوك" يعبر 26 في المائة من المستخدمين عن إعجابهم وأقل منهم يعلقون. وينشغل 15 في المائة، بتحديث صفحاتهم، في حين ينشغل الباقون بمتابعة صفحات الآخرين.



ما المميز في شبكات التواصل الاجتماعي؟ تبدو فوائد الشبكة للعمل والتسلية والتواصل وتطوير المهارات، لكن إذا استخدمت بإفراط فإنها سوف تغير في النظرة إلى الذات والآخرين. فإذا صرت متعلقا بالحاضر على نحو متزايد، وبالتالي تكرس كل وقتك لمتطلبات الخارج فقد يكون صعبا الحفاظ على شعور قوي بالهوية الداخلية. ففي حياة تثبت فيها وجودك في مطعم ما، وتصور الوجبة التي تتناولها، وتتوق إلى الإعجاب والتعليقات، تصبح هذه الإثارة أمتع من وجبة الطعام نفسها. ويزيد الميل إلى الهوية الجمعية (الانسياق)، يصير ميلا إلى نشر القصص الشخصية والأحداث اليومية لأجل المشاركة والحصول على القبول، تتشكل الهوية في الخارج، وليس الخبرة الداخلية الذاتية التي كانت عليها.



السلوك الثاني في الحياة الرقمية هو الألعاب التي صارت جزءا لا يتجزأ من الحياة اليومية. تشير الاستطلاعات والدراسات المسحية، إلى أن المراهقين يقضون ست ساعات يوميا في ألعاب الفيديو، ما يعني قراءة أقل ومشاركة وجاهية أقل، وقد ينغمس بعض الناس في اللعب إلى درجة الانفصال عن الواقع. ويلاحظ أن مستخدمي الألعاب يتعرضون لتغير في الدماغ يؤدي إلى السلوك القهري والإدمان والتهور.



تعد محركات البحث جزءا من حياتنا، وهي المحطة الأولى والفورية للتعرف على حقيقة ما أو لمعرفة مزيد حول موضوع بعينه. من المؤكد أن واحدة من أهم القضايا التي ينبغي استكشافها هي ما إذا كان أفراد الجيل المقبل، قد يتعلمون بطريقة مختلفة. القراءة من الشاشة تتطلب استراتيجيات مختلفة عن القراءة من الكتب الورقية. فالشاشة ليست كتابا بديلا لكنها منظومة تتيح القراءة التشعبية، وربما تغير الطريقة التي نفكر بها.



يعمل الدماغ وفق مبدأ "استخدم قدراتك وإلا فسوف تفقدها" ويخضع لتغيير مستمر، ويعيد صنع نفسه طوال الحياة. وذلك استجابة للبيئة والمؤثرات والتجارب الخارجية.

وجود بيئة ثرية يؤدي إلى تغيرات فيزيائية في الدماغ، وجميعها إيجابية، زيادة حجم أجسام العصبونات، وزيادة الوزن الكلي للدماغ، وزيادة سمك القشرة المخية. كل الكائنات يتحسن إدراكها وتفكيرها وسلوكها بتحسين البيئة المحيطة، والعكس صحيح أيضا. كيف يمكن لتجربة خارجية أن تترك حرفيا علامة داخلية على الدماغ؟



يعد سؤال كيف يعمل الدماغ؟ أصعب الأسئلة في علم الأعصاب. تدرج المؤلفة جدولا يوضح كيف يمكن أن نفكر في العقل فيما يتعلق بالحالة الواعية الشخصانية، وذلك لأجل استكشاف الكيفية التي توجه بها تقنيات القرن الحادي والعشرين تغير العقل.

حسب الجدول الذي يقارن بين نموذجين أساسيين للدماغ البشري، العاقل وغير العاقل.



- العاقل يعمل بالإدراك المعرفي. أما غير العاقل فبالإحساس.



- العاقل يحركه التفكير. غير العاقل تحركه المشاعر القوية.



- العاقل يتفاعل مع الماضي والحاضر والمستقبل، غير العاقل يتفاعل مع الآن وهنا.



- العاقل موجه بالمدركات الداخلية، غير العاقل موجه بالمدركات الخارجية.



- العاقل يمتلك معنى شخصيا، غير العاقل لديه معنى ضئيلا.



- العاقل لديه شعور قوي بالذات، وغير العاقل لا يوجد لديه وعي ذاتي.



- لدى العاقل حلقات واضحة ترتبط على نحو متسلسل، وغير العاقل لا يوجد لديه إطار مرجعي زمني أو مكاني.



- العاقل حياته عادية، غير العاقل يعيش حالات من الطفولة والإدمان والفصام.



- العاقل يطلب كمية أقل من الدوبامين، وغير العاقل يطلب مستوى عاليا من الدوبامين.



- لدى العاقل وظيفة عادية للقشرة أمام الجبهية. لكن لدى غير العاقل نقص في وظيفة القشرة أمام الجبهية.



- يملك العاقل عالما ذا مغزى. والعالم لدى غير العاقل بلا مغزى.



- يرتبط الوعي لدى العاقل بتجمع أكبر. ولدى غير العاقل يرتبط الوعي بالتجمع الصغير.



- تتشكل الهوية من تفاعل الدماغ مع البيئة المحيطة. هي نتاج الحوار بين البيئة والذات.

يسمح هذا الحوار بالتأمل الذاتي والتطور البطيء، وسرد داخلي قوي. لقد اتسم البشر دائما بالغرور والأنانية، والقابلية للتفاخر، وقد وفرت الشبكات الاجتماعية الفرصة للانغماس في هذا السلك من دون انقطاع وعلى مدار الساعة. هذه الارتباطية الفائقة، حيث يبقى الناس متصلين بالإنترنت على مدار الساعة وما يصحبها من انتشار شبكات التواصل الاجتماعي وتداول المعلومات الشخصية تؤثر في الهويات.



كان الدخول بأسماء مستعارة يسمح للمشاركين في التواصل واكتشاف هوياتهم المكبوتة. لكن صارت شبكات التواصل تؤكد الأسماء والهويات الحقيقية. ويوفر الإنترنت فرصة التعبير عن الذات الحقيقية، بما في ذلك الجوانب التي لا يعبر عنها وجها لوجه.

يصف عالم الاجتماع الكندي إرفنغ كوفمان (ت 1982)، كيف يكون البشر عامة بصفة دائمة في حالة تأهب لكيفية ردود الفعل تجاههم، مكيفين سلوكهم الخارجي باستمرار لضمان الاحتفاظ بأفضل صورة ممكنة.



أدى التواصل الاجتماعي الشبكي إلى ثلاثة احتمالات للذات: الذات الحقيقية، التي يعبر عنها في البيئات المجهولة الهوية من دون قيود تفرضها الضغوط الاجتماعية. الذات الفعلية، أي المتوافقة مع القواعد والأعراف الاجتماعية في بيئة وجها لوجه، والذات المحتملة التي تظهر للمرة الأولى، والمأمولة التي تعرض على الشبكة.



تزودنا شبكات التواصل بفرصة كبيرة للمبالغة في تقديم أنفسنا وصنع هوياتنا على الشبكة. لكن الفرق الكبير بين المشهد المثالي في الشبكة والذات الفعلية يؤدي إلى الانفصال والعزلة.



في دراسة مسحية أجريت على 14 ألف طالب جامعي، ظهر أن معدلات النرجسية بين الطلاب ازدادت بنسبة كبيرة عما كانت عليه الحال قبل عشرين سنة. كلما ازداد تشويه هويتك بسبب استخدام شبكات التواصل وازداد شعورك بالنقص، وازدادت جاذبية وسط لا تحتاج فيه إلى التواصل مع الناس وجها لوجه.



41 في المائة من الصداقات الملغاة في "فيسبوك"، مردها إلى مبالغة المحذوف في تحديث حالته. النرجسيون يكشفون أنفسهم في "فيسبوك"، فيواجهون الرفض الذي يخشونه.



بسبب تدني احترام الذات يسلك مدونون بتوق إلى أن يلاحظ الآخرون وجودهم، ويتفاعلوا معهم، وهذا بدوره يشجع على اكتساب هوية مبالغ فيها أو مختلفة، أي الذات المأمولة أو المحتملة. وتوفر مواقع التواصل الاجتماعي منصة غير مسبوقة للمقارنة الاجتماعية والحسد. أظهرت دراسة أجريت في العام 2013، أن "فيسبوك"، كان سببا في 20 في المائة من حالات الحسد والغيرة التي تم الإبلاغ عنها.



تنخفض المكالمات الهاتفية عبر الموبايل وبنسبة أكبر عبر التلفونات الثابتة. وتتراجع أكثر اتجاهات التواصل الوجاهي، ويبدي الجيل الرقمي صعوبات في التواصل الوجاهي. في المقابل، تبدي دراسات وتجارب أن "فيسبوك" يزيد من الترابط، ويقلل من الشعور بالوحدة.

يتميز البشر بقدرة على الاهتمام بالآخرين أكثر من الكائنات الحية الأخرى. لكن تزايدت معدلات تشخيص التوحد بسرعة في العقدين الأخيرين، ولا يمكن أن تعزى تلك الزيادة الى الأسباب الوراثية وحدها. وتتزايد نزعات الفضول والتطفل على الناس من خلال الشبكة، وصار الترصد الشخصي ممارسة شائعة. وقد احتوت 20 في المائة من عرائض المحاكم في دعاوى الطلاق على إشارات مرجعية في "فيسبوك".



تتعرض نسبة كبيرة من الناس إلى التنمر والتحرش عبر شبكات التواصل الاجتماعي. بالطبع فإن التنمر موجود ومتعمق من قبل، لكن الإنترنت يزيل كثيرا من القيود على هذه الممارسة. ومن المحتمل أنها تؤدي إلى سلوكيات ومواقف لم تكن متاحة من قبل. وهناك ممارسة لا يمكن أن تحدث إلا عبر الإنترنت وهي "التصيّد".



في المقابل، هناك أدوار إيجابية للشبكة مثل تنظيم وتفعيل العمل الاجتماعي والسياسي بتكاليف أقل وبكفاءة عالية. إن شبكات التواصل تقدم لك وعدا أن تكون على الدوام متصلا، مرغوبا ومحبوبا ومثيرا للإعجاب. لقد جلبت إلى المجتمعات تفسيرا للهوية والعلاقات تتحدى القيم والأخلاق الحالية بطريقة لم تكن متخيلة حتى قبل عقد من الزمان. وتوفر ألعاب الفيديو هروبا إلى عالم أكثر إثارة وحسّية، وحيث توجد نتائج محددة قابلة للتنبؤ، والتي يمكن للاعب المشاركة فيها باعتباره ذاتا أفضل.



تعرض شبكة الإنترنت تيارا لانهائيا من الحقائق، لكن الأسئلة العميقة المثيرة للاهتمام ما تزال أقل وضوحا. إن سهولة البحث في الإنترنت لا تعمل فقط على تغيير استراتيجيات الذاكرة، بل وأيضا عمليات التفكير ذاتها. وقد أظهرت المقارنات بين الأجيال أو بين الأقل تصفحا والأكثر تصفحا للإنترنت، أو الذين يركزون على البحث عن الإجابة والذين يتتبعون التصفح التشعبي (تشتت)، أن "راكبي الأمواج" وهم الذين يتصفحون تشعبيا ولا يتعمقون أو يركزون في الأسئلة وإجاباتها أكثر ميلا للاندفاع، والاعتماد على الإجابات السريعة، وعلى أولى النتائج التي تظهر في "غوغل"، مع تزايد عدم الرغبة في تناول الفروق الدقيقة أو الشكوك، أو عدم القدرة على تقييم المعلومات، والتضحية بالعمق مقابل الاتساع.



وكشفت أبحاث تحليل سلوك القراءة، أن العادات القرائية صارت ممزوجة بالتشتت وضعف التركيز، والتحول إلى القراءة السريعة والبحث عن الكلمات الرئيسية، ما تزال الأغلبية تفضل القراءة الورقية على الإلكترونية وخاصة لأغراض التعلم والدراسة والتعمق. لكن تتزايد مبيعات الكتب الرقمية وتتراجع مبيعات الكتب الورقية، ربما لأسباب متعلقة بالكلفة والإتاحة.



كيف نضمن ألا تثبط التقنيات التفكير العميق والإبداع والإنجاز الحقيقي، بل تعززها على نحو فعال؟ ماذا يحدث بسبب التواصل الدائم أو الاندماج مع العالم الخارجي؟ تنخفض مهارات التعامل والعلاقات وجها لوجه. تنحسر الأسرة وينخفض عدد المواليد، وحالات السمنة تزداد على نحو مضاعف، ويرتفع متوسط الأعمار، وتزداد حالات ألزهايمر والخرف، وتتضاعف كل عشرين سنة.



هل يكون مصيرنا مستقبل مؤتمت ، يخلو مما نعتز به من صفات بشرية؟ تتيح ثقافة الإنترنت تلبية احتياجات الإنسان الثلاثة مجتمعة؛ استثارة حسية سمعية وبصرية، تصرفك عن التفكير في الماضي والمستقبل، ستكون مفرط التواصل بشكل متزايد، وبالتالي ستكون دائما فردا من القبيلة.



نحن على أعتاب عصر يحتمل أن يتيح لنا أن نعبر عن أنفسنا بشكل جماعي، ويمكن لأي أحد أن يدرك إمكانياته الفردية الحقيقية، ويطرح أسئلة كبرى، ويقدم لها حلولا مبدعة مثيرة.

لكن نحتاج إلى استطلاع رأي واسع في جميع أنحاء العالم، لجميع القطاعات والفئات لنعرف أو نخمن اختلاف الأذواق والميول ووجهات النظر المختلفة. ثم العديد من البحوث المخبرية والتجارب بحثا عن إجابات لأسئلة كثيرة تتشكل اليوم ويمكن أن تشكلها الدراسات المسحية والاستطلاعية، والبحث لأجل إنشاء تطبيقات وبرمجيات تعوض أو تعالج القصور الناشئ عن استخدام الشاشات والحواسيب. يقول هنري لويس: "لكل مشكلة معقدة إجابة بسيطة وواضحة، وخاطئة".



نعلم أن الدماغ المادي يكتسب طابعه الشخصي ويشكل عقلا فرديا، ويمكن للتحولات التكنولوجية الجارية أن تكون عاملا قويا في تغيير عقولنا؛ سواء للأفضل أو للأسوأ، وسيكون أكبر تحديات عصرنا أن نعرف ما قد تعنيه تلك التفاعلات والعلاقات الجارية اليوم بفعل التكنولوجيا.