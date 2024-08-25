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أطعمة على كبار السن تجنبها

8/25/2024 4:55:52 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) توصي الدكتورة صوفيا كارداشوفا أخصائية أمراض الجهاز الهضمي كبار السن بالامتناع عن تناول بعض الأطعمة.
وتشير الأخصائية، إلى أنه على كبار السن الابتعاد عن تناول الغريب فروت، لأن بعض الأدوية التي يتناولها كبار السن قد لا تتوافق مع الغريب فروت. وتجنب البيض النيئ لأنه يمكن أن يكون مصدرا لعدوى مرضية.

وتقول: "يجب على كبار السن توخي الحذر عند تناول الغريب فروت ومنتجاته، لأنها يمكن أن تتفاعل مع أدوية تخفيض مستوى ضغط الدم والقلق والأرق، لأن عواقبها مزعجة".

ووفقا لها، تؤثر الأطعمة الدهنية والمقلية والساخنة والحادة والمتبلة سلبا في الغشاء المخاطي للمعدة، الذي يتباطأ تجدده لدى كبار السن بسبب اضطراب عملية التمثيل الغذائي. كما أن المعلبات والنقانق تحتوي على نسبة عالية من الملح. لذلك قد تسبب الوذمة. ومن الأفضل استبدال السكر والحلويات بالعسل والفواكه المجففة والفواكه الطازجة.

وتقول: "من الأفضل لكبار السن استبعاد الأجبان الزرقاء والأطباق المصنوعة من البيض واللحوم والأسماك والمأكولات البحرية التي لم تخضع لمعالجة حرارية كافية، لأنها قد تحتوي على مسببات الأمراض والتهابات خطيرة، حيث أنه مع تقدم العمر تضعف منظومة المناعة وبالتالي قد تكون مضاعفاتها خطيرة".

وتشير الطبيبة، إلى أن تناول البيض النيئ، يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالسلمونيلا التي يصاحبها التقيؤ والإسهال، الذي يسبب فقدان الكهارل والبوتاسيوم، ما قد يؤدي إلى سكتة قلبية.RT

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