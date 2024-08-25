الأردن الأفقر مائيا.. أين وهم الإستراتيجيات؟

MENAFN - Alghad Newspaper) إيمان الفارس

أثار تصنيف الأردن كـ"أول" دولة فقيرة عالميا بالمياه، وفق التصريحات الأخيرة لوزير المياه والري رائد أبو السعود، تساؤلات إزاء كيفية إنقاذ المملكة مما يداهمها من أخطار شح المياه، وذلك مقابل مدى جدوى إجراءات وإستراتيجيات تنفذها وزارة المياه والري على أرض الواقع.

فعلى مدار عقود طويلة، ظلت الحكومات المتعاقبة تمني الأردنيين بخطط وإستراتيجيات، قالت إنها سوف تواجه بها شح المياه، وتعيد التوازن لحصة الفرد السنوية، إلا أن ذلك لم يحدث أبدا، بل ما حصل أننا كنا "نتسلق" في القائمة عاما بعد عام، إلى أن وصلنا إلى لقب الأفقر.

وفي الوقت نفسه، طرحت هذه التصريحات جدلا حيال كيفية احتساب حصة الفرد من المياه، والتي أشار الوزير إلى وصولها لـ61 م3 سنويا، وسط تحديد المؤشرات العالمية لخط الفقر المائي لاستهلاك الفرد السنوي من المياه بـ500 م3 سنويا، ما يعني أن حصة الفرد السنوية من المياه في الأردن، تقل بنسبة 88 % عن خط الفقر المائي، إذ بات الأردن يترأس قائمة الدول الأفقر مائيا في العالم بعد أن كان في المرتبة الثانية.

وبين خبراء في قطاع المياه، في تصريحات لـ"الغد"، أن "ندرة المياه المتوافرة ذات كلفة مبرمجة وغير كافية لتلبية الطلب على المياه"، ما يتطلب "اللجوء لحلول المياه غير التقليدية، والتي تعد مصادر ذات تكاليف استخراج عالية".

وعن تصريحات أبو السعود أخيرا، الذي قال فيها إن الأردن أصبح أفقر بلد في العالم من حيث الوضع المائي، فالأرقام العالمية تتحدث عن أنّ البلد الذي يستهلك الفرد الواحد فيه 500 م3 سنويًا، هو بلد فقير، فيما تصل حصة المواطن من المياه لـ61 م3 فقط، مشيرا هنا إلى أن أي منزل في الأردن تصله المياه ليوم واحدا في الأسبوع جراء نقص المياه.

وأوضح أنّ الأردن يفتقر كثيرا للمياه السطحية، كالبحيرات والبحار والأنهار، وأقرب مصدر مياه سطحية هو في البحر الأحمر، برغم أنّ الكثافة السكانية تتجمع في مناطق الشمال والوسط، ما يتطلب تحلية مياه البحر الأحمر (خليج العقبة) ونقلها إلى القطاعات الصناعية والزراعية والسكانية.

وبين الوزير أن أي مشروع يزيد كميات المياه بمقدار م3، مشروع مهم للأردن؛ فكيف بمشروع مهم يحل المشكلة المائية حتى العام 2050 كمشروع الناقل الوطني للمياه؟، منوها إلى أنّ الأردن وصل في "الناقل الوطني" لاختيار المستثمر، وهو ائتلاف شركات فرنسية لها تجاربها الناجحة مع الأردن حاليًا، كمطار الملكة علياء، ومحطة السمرا للمياه.

إلى ذلك، أكد مختصون في "المياه" أنه برغم جهود قطاع المياه الأردني "الجبّارة" في إدارة هذا القطاع عبر إعداد الإستراتيجيات، ومكافحة المخالفات المائية من اعتداءات على مصادر المياه، وفتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في مشاريعها وساهمت بوصول المياه لمعظم السكان، إلا أن التحديات التي يواجهها القطاع "والتي لا سيطرة على معظمها"، كعواقب أزمات اللجوء المتتالية، وانعكاسات التغير المناخي، ما تزال إدارة القطاع في مواجهتها مستمرة نحو البحث عن حلول أخرى، تساعد بتحقيق الأمن المائي بآليات ومفاهيم أخرى، مستفيدا من آليات تمويلية جديدة، مثل تمويل المناخ.

من جانبه، أكد الأمين العام الأسبق لسلطة المياه إياد الدحيات أهمية "الاستقرار المائي"، باعتباره مكوّنا رئيسا في النمو الاقتصادي والعيش الكريم للمواطنين، وهو "مُدخل أساس في القطاعات والاستثمارات الصناعية والتعدينية والزراعية في المملكة"، لافتا الى مجموعة مؤشرات عالمية يستند عليها بتقييم وضع البلدان، بما فيها الأردن مائيا، وأهمها (Water Stress Index)، و(Water Scarcity Index)".

وقال الدحيات إن "مشروع جر مياه الديسي، زوّد الأردن بـ100 مليون م3 منذ العام 2013 وهي كمية ممتازة، وللأسف تصادف تشغيل المشروع في ذلك العام، مع وجود أكثر من مليون لاجئ سوري معظمهم في المجتمعات المستضيفة وخارج المخيمات، وبالتالي لم تغيّر هذه الكمية التزويد المائي جذريّاً للمواطنين عبر برامج التوزيع الأسبوعية، ولكنها كانت مهمة للمحافظة على مستويات التزويد المائي".

ودعا الأمين العام الأسبق لـ"المياه" إلى ضرورة "تطوير إجراءات العمل التي تخصّ موضوع كشف وتحديد الاعتداءات على مصادر المياه التي اعتمدت منذ إطلاق حملة إحكام السيطرة في العام 2013، لتكون بالشكل الذي يقلل اعتمادها على العامل البشري، ويعزّز من استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والأنظمة الحديثة وأنظمة الدرون، بالشراكة مع القطاع الخاص والشركات المتخصصة"، مضيفا أنه "يجب تطوير برامج التوعية بهذا الخصوص، ونشر نتائج الحملة دوريا وأسباب الاعتداءات لإطلاع كافة الشركاء والمواطنين".

وشدد على ضرورة الاستعجال بتنفيذ مشاريع قصيرة ومتوسطة الأمد لتطوير مصادر مياه وتحسين التزويد المائي في المحافظات الفترة المقبلة، وقبل وصول مياه "الناقل الوطني" لتحلية المياه، سيما وأن الأولوية في الأعوام السابقة، تمثلت بإطلاق إستراتيجيات وسياسات مائية مهمة ومتعددة، اذ كان آخر مشروع لتعزيز مصادر المياه؛ تنفيذ مشروعي جر مياه وادي العرب (2) في العام 2019 وجر مياه الديسي في العام 2014.

وأكد الدحيات، أهمية الاستعجال في المفاوضات المباشرة بين لجنة الشراء الخاصة والائتلاف المفضّل على المتطلبّات الفنية والمالية والعقدية لـ"الناقل الوطني"، وهو المشروع ذو الأولوية للوصول إلى أمن التزويد المائي، ووضع جدول زمني مستعجل لتنفيذ المشروع من هذا الائتلاف بمرافقه كافة، بما يشمل إمكانية التزويد المبكر لجزء من كميات مياه المشروع الكلية البالغة 300 مليون م3 وقبل انتهاء مدة التنفيذ البالغة 4 سنوات، وإعادة توزيع مخاطر المشروع ولكافة مرافقه الرئيسة للطرف الأقدر على إدارتها بكفاءة.

وذلك إلى جانب طرح فرص استثمارية للقطاع الخاص وبالشراكة لاستكشاف المياه الجوفية العميقة، وتحمّل مخاطر التمويل والحفر والتطوير وتكنولوجيا المعالجة، والتشغيل بالكميات والنوعية المطلوبة، وإيصالها الى مرافق المياه الرئيسة في المملكة بالآلية الناجحة نفسها التي اتبعت سابقاً مع مشروعي جر مياه الديسي و"الناقل الوطني".

كما دعا إلى أهمية الاستمرار بتخفيض فاقد المياه الذي ما يزال يشكّل نحو 50 % من كميات المياه المضخوخة في المحافظات كافة، ووضع مؤشرات أداء ملزمة للاستمرار بتخفيضه بما تتعزّز معه ثقافة المحاسبة والحوكمة الرشيدة، لتعزيز التزويد المائي للمواطنين.

من ناحيتها، تساءلت الخبيرة الدولية في دبلوماسية المياه ميسون الزعبي عن المقصود بحصة الفرد السنوية وكيف تحتسبه، موضحة أن هذا الرقم يتعلق بالمياه التقليدية المتاحة، وتشمل المياه السطحية والجوفية، والتي تقسم قيمتها على عدد السكان، وتخرج برقم يمثل حصة الفرد السنوية.

"وكون الأردن، هو الأفقر أو من أفقر الدول، لا أملك أي أرقام في العالم لأقارنها بها، ولكن برأيي هي من أفقر الدول ذات الموارد القليلة، مقارنة بدول الخليج مثلاً، إذ المتوافر منها قليل، ولكنها دول غنية تعوض النقص في المياه التقليدية بتحلية المياه. ومثال آخر فلسطين المحتلة وقطاع غزة، فوفقاً لاتفاقية أوسلو، ففلسطين المحتلة ليس لها سيطرة على مواردها التقليدية، إذ إن ما هو تحت الأرض يعود للدولة المحتلة حسب الاتفاقية، وبرأيي هي أيضاً من أفقر الدول"، وفق الزعبي.

وعودة لتصريحات وزير المياه، أوضحت الزعبي "برأيي أنه يقصد بهذه الحصة القليلة، أن المياه المتوافرة ذات الكلفة المجدولة قليلة وغير كافية لتلبية الطلب على المياه، وبالتالي نحن دولة أكبر مشاكلها المائية هي ندرة المياه، ويريد الإشارة إلى أن الحل هو اللجوء للمياه غير التقليدية، وهي مصادر ذات تكاليف استخراج عالية، على عكس التقليدية، كبناء السدود واستكشاف الآبار العميقة وإعادة استخدام المياه المستخدمة بأنواعها، وتحلية المياه التي بدأنا بها بالفعل بتحلية مياه آبار المسوس وحاليا مياه البحر".

وذلك إلى جانب "ضعف الملاءة المالية لسلطة المياه، ليس فقط بسبب دعم التعرفة وعدم كفايتها لتغطية تكلفة توفير التكلفة، بل أيضا ضعف كفاءة إنتاج المياه وإدارة التزويد، والأسباب لذلك كثيرة، وأهمها ارتفاع نسبة المياه غير الربحية، والمياه المستخدمة غير المدفوعة، ولحل هذه المشكلة لجأت الوزارة للاقتراض، وأيضا للمشاركة مع القطاع الخاص وسمحت بالاستثمار فيه، ما جعل هذا النوع من الشراكة مكلفا لإنتاج المياه، لكنه من ناحية أخرى أكثر كفاءة، كمشاريع محطة تنقية السمرا، والديسي، وحاليا مشروع تحلية البحر الأحمر".

وتابعت الزعبي أن "الرسالة هنا، هي الحذر يا أردنيين، فتكلفة المياه الواردة عالية، ومن واجبنا الحفاظ عليها والعمل معا لضمان استدامتها، سواء بدفع تكلفتها وعدم اللجوء للاستخدام غير المشروع، وضرورة ترشيد الاستهلاك لإدارة الطلب على المياه".

أما بالنسبة لجهود وزارة المياه في إدارة هذا القطاع عبر إعداد الإستراتيجيات ومكافحة المخالفات المائية وفتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار بمشاريع المياه، أكدت الخبيرة أنها "جهود جبارة تشكر عليها، وهي مفيدة بالتأكيد، ولولاها لما وصلت المياه إلى كل بيت أردني تقريبا في ظل التحديات التي يواجهها القطاع، والتي لا سيطرة لها على معظمها، وعلى سبيل المثال: الهجرة القسرية لأشقائنا العرب من حولنا وعواقب التغير المناخي".

وتابعت "ما يزال القطاع يبحث عن حلول أخرى تساعد بتحقيق الأمن المائي بآليات ومفاهيم أخرى، مستفيداً من آليات تمويلية جديدة، مثل تمويل المناخ، وهي الأموال المتاحة للراغبين بالاستفادة منها في مشاريع التكيف أو التخفيف من آثار التغير المناخي، على سبيل المثال المشروع الذي قدمته وحصلت على تمويله، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، بتكليف من الحكومة لصندوق المناخ الأخضر، كونها جهة معتمدة لدى الصندوق، ضمن مشروع "بناء القدرة على التكيف مع التغير المناخي في الأردن عبر تحسين كفاءة استخدام المياه في القطاع الزراعي".

كذلك بحث جدوى إنشاء سدود المياه الجوفية في الأردن، مستفيداً من تجربة تركيا في هذا المجال التي توافر السدود بتكاليف أقل وبمعدل تبخر منخفض، عبر مبادرة السلام الأزرق التي تهدف لبناء شراكات وعلاقات تعاون بين الدول الأعضاء للاستفادة وتبادل الخبرات.

من ناحيته، أكد خبير مياه، فضل عدم ذكر اسمه، أهمية اتخاذ الحلول التي تمضي وفق تنفيذ "الناقل الوطني"، بحيث سيتحول حينها التزويد إلى التزويد المستمر، ويصبح من السهل حينها مراقبة "الفاقد من المياه"، وبشكل متواز مع الحلول التي تمضي بخفض الفاقد.

وقال الخبير، إن فاقد المياه حسب التعريف العالمي؛ هو المياه التي "لا تؤتي دخلا"، وبالتالي أي تخفيض في فاقد المياه، يجب أن ينعكس بالنسبة نفسها على زيادة دخل سلطة المياه، "وهو ما لم يجر تحقيقه بعد".

وأشار الخبير إلى أهمية الحفاظ على كامل كميات المياه الناجمة عن "الناقل الوطني" والمقررة بنحو 300 مليون م3، دون خسارة أي فاقد مائي منها وهدرها دون دخل، سيما وأن فاقد المياه يشمل عنصرين؛ وهما عنصر فاقد المياه من الشبكات وهو الفاقد الفيزيائي، والعنصر الثاني هو إدارة العدادات وإدارة مشتركي المياه والاعتداءات على مصادر المياه.