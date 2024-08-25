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الملكية الأردنية: تعليق جميع الرحلات الجوية إلى بيروت

8/25/2024 4:55:40 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن الرئيس التنفيذي لشركة الملكية الأردنية سامر المجالي، صباح الأحد، عن تعليق جميع الرحلات الجوية إلى بيروت.
وكانت الشركة قد أعلنت، عن تسيير ثلاث رحلات الاثنين والثلاثاء والأربعاء لنقل المسافرين الأردنيين الراغبين بالعودة من بيروت إلى عمّان.

ويأتي ذلك استجابة لتوجيهات وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالطلب من الأردنيين المقيمين والموجودين في لبنان مغادرة الأراضي اللبنانية بأقرب وقت ممكن في ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة.

وأكدت الشركة في بيان، حرصها الدائم على خدمة الأردنيين وتقديم جميع التسهيلات اللازمة لهم، وهو ما يأتي كجزء من رسالتها وواجبها الوطني.

وتأتي هذه الخطوة من الملكية الأردنية لمساعدة المواطنين الأردنيين في العودة من لبنان إلى أرض الوطن سالمين، حيثُ ستُشغل الملكية ثلاث رحلات في هذه المرحلة وبالتنسيق مع السلطات المعنية وحسب المستجدات في حينه.

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