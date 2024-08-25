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هيئة الطيران المدني: الأجواء الأردنية تعمل بشكل اعتيادي

8/25/2024 4:55:40 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة الطيران المدني الكابتن هيثم مستو أن الأجواء الأردنية تعمل بشكل اعتيادي.


وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الأمور طبيعية والأجواء الأردنية وخطوط الطيران تعمل بشكل اعتيادي، مؤكدا أن الهيئة تتابع وتعمل على تقييم الظروف في الإقليم والسلامة الجوية أولا بأول لاتخاذ اي إجراء إذا كان هناك ضرورة.-(بترا)


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