هيئة الطيران المدني: الأجواء الأردنية تعمل بشكل اعتيادي

هيئة الطيران المدني: الأجواء الأردنية تعمل بشكل اعتيادي
التاريخ
8/25/2024 4:55:40 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة الطيران المدني الكابتن هيثم مستو أن الأجواء الأردنية تعمل بشكل اعتيادي.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الأمور طبيعية والأجواء الأردنية وخطوط الطيران تعمل بشكل اعتيادي، مؤكدا أن الهيئة تتابع وتعمل على تقييم الظروف في الإقليم والسلامة الجوية أولا بأول لاتخاذ اي إجراء إذا كان هناك ضرورة.-(بترا)
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