أبو السمن يتفقد مشروع صيانة طريق دير علا ووادي شعيب



وأكد أبو السمن خلال جولة ميدانية في الموقع، ضرورة انهاء أعمال المشروع بأسرع وقت ممكن نظرا لكثافة حركة السير على الطريق الذي يقع على الشريان الرئيس في منطقة الأغوار . ووجه أبو السمن القائمين على المشروع بالتعاون التام مع بلدية دير علا وتلبية احتياجات المجتمع المحلي ضمن اختصاص وزارة الأشغال، ومتابعة سير الأعمال وضبط الجودة لضمان أعلى المواصفات الفنية والهندسية.

ويبلغ طول الطريق الذي تنفذه الوزارة بحدود 2 كلم و بكلفة إجمالية (٣٣٠٠٠٠) ثلاثمائة و ثلاثون الف دينار ويشتمل على أعمال اعادة تأهيل الطريق القائم باربعة مسارب مفصول بجزيرة وسطية وتنفيذ أعمال الانارة على طول الطريق، واعمال كشط كامل الطبقات القائمة لأجزاء من الطريق وتنفيذ خلطات إسفلتية جديدة.



حيث تم الانتهاء من اعادة انشاء للجزيرة الوسطية و تنفيذ انارة نموذجية في الجزيرة الوسطية، فيما بوشر مساء أمس بأعمال الخلطة الإسفلتية حيث من المتوقع إنهاء كافة الأعمال الأساسية نهاية الأسبوع الحالي.



كما تفقد أبو السمن مشروع صيانة وتعبيد طريق السلط-وادي شعيب الذي تنفذه مديرية أشغال البلقاء ضمن مشاريع مجلس المحافظة "اللامركزية"

حيث اشتمل العمل على أعمال حفر وإزالة المنطقه المتضررة من الطريق وإعادة تنفيذ رصفه حجريه بحجر مطابق للمواصفات الهندسيه وتنفيذ مدات خرسانيه مسلحة، بهدف ايجاد حل جذري لمشكله جريان المياه السطحي على الطريق و نزازات المياه التي تؤثر سلبا على سطح الطريق من خلال منشأت تصريف مياه الينابيع الى مجرى الوادي.



كما يشمل العمل أعمال قشط للطبقات الاسفلتيه لكامل مسار الطريق وإعادة تنفيذ خلطة اسفلتيه ساخنه جديدة.