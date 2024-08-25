أبو السمن يتفقد مشروع صيانة طريق دير علا ووادي شعيب

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن اليوم، سير الأعمال بمشروع صيانة طريق دير علا الرئيسي في المنطقة الممتدة من سيل الزرقاء وحتى تل دير علا الأثري.
وأكد أبو السمن خلال جولة ميدانية في الموقع، ضرورة انهاء أعمال المشروع بأسرع وقت ممكن نظرا لكثافة حركة السير على الطريق الذي يقع على الشريان الرئيس في منطقة الأغوار .
ووجه أبو السمن القائمين على المشروع بالتعاون التام مع بلدية دير علا وتلبية احتياجات المجتمع المحلي ضمن اختصاص وزارة الأشغال، ومتابعة سير الأعمال وضبط الجودة لضمان أعلى المواصفات الفنية والهندسية.
ويبلغ طول الطريق الذي تنفذه الوزارة بحدود 2 كلم و بكلفة إجمالية (٣٣٠٠٠٠) ثلاثمائة و ثلاثون الف دينار ويشتمل على أعمال اعادة تأهيل الطريق القائم باربعة مسارب مفصول بجزيرة وسطية وتنفيذ أعمال الانارة على طول الطريق، واعمال كشط كامل الطبقات القائمة لأجزاء من الطريق وتنفيذ خلطات إسفلتية جديدة.
حيث تم الانتهاء من اعادة انشاء للجزيرة الوسطية و تنفيذ انارة نموذجية في الجزيرة الوسطية، فيما بوشر مساء أمس بأعمال الخلطة الإسفلتية حيث من المتوقع إنهاء كافة الأعمال الأساسية نهاية الأسبوع الحالي.
كما تفقد أبو السمن مشروع صيانة وتعبيد طريق السلط-وادي شعيب الذي تنفذه مديرية أشغال البلقاء ضمن مشاريع مجلس المحافظة "اللامركزية"
حيث اشتمل العمل على أعمال حفر وإزالة المنطقه المتضررة من الطريق وإعادة تنفيذ رصفه حجريه بحجر مطابق للمواصفات الهندسيه وتنفيذ مدات خرسانيه مسلحة، بهدف ايجاد حل جذري لمشكله جريان المياه السطحي على الطريق و نزازات المياه التي تؤثر سلبا على سطح الطريق من خلال منشأت تصريف مياه الينابيع الى مجرى الوادي.
كما يشمل العمل أعمال قشط للطبقات الاسفلتيه لكامل مسار الطريق وإعادة تنفيذ خلطة اسفلتيه ساخنه جديدة.
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