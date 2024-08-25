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وفاة النائب السابقة زكية محمد الشمايلة

8/25/2024 4:55:40 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) توفيت النائب السابقة زكية محمد سليمان الشمايلة، ارملة المرحوم الدكتور مصطفى العودات ووالدة كل من الدكتور انس، اسل، إياس، أيناس.

وقد كانت المرحومة معلمة فاضلة ونموذجًا في العطاء والتفاني في خدمة الوطن والمجتمع، وتركت الفقيدة بصمة لا تُمحى في مجال التعليم، وكانت صوتًا صادقًا في الدفاع عن حقوق المواطنين وتحقيق العدالة.

نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

الصلاة على جثمان المرحومة في مسجد ابو نصير الكبير بعد صلاة الظهر والدفن في مقبرة شمال عمان والعزاء على المقبرة فقط.

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