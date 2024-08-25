وفاة النائب السابقة زكية محمد الشمايلة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
توفيت النائب
السابقة زكية محمد سليمان الشمايلة، ارملة المرحوم الدكتور مصطفى العودات ووالدة
كل من الدكتور انس، اسل، إياس، أيناس.
وقد كانت
المرحومة معلمة فاضلة ونموذجًا في العطاء والتفاني في خدمة الوطن والمجتمع، وتركت
الفقيدة بصمة لا تُمحى في مجال التعليم، وكانت صوتًا صادقًا في الدفاع عن حقوق
المواطنين وتحقيق العدالة.
نسأل الله العلي
القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. إنا
لله وإنا إليه راجعون.
الصلاة على
جثمان المرحومة في مسجد ابو نصير الكبير بعد صلاة الظهر والدفن في مقبرة شمال عمان
والعزاء على المقبرة فقط.
MENAFN25082024000072011014ID1108597776
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.