مهيدات يفتتح بازارا خيريا في مندح بلواء الطيبة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
افتتح مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار محمود مهيدات فعاليات البازار الخيري الثالث لسيدات المجتمع المحلي، الذي نظمته جمعية مندح الخيرية ممثلة برئيسها زياد الدواغرة في ملعب الجمعية بلواء الطيبة في محافظة إربد.
وأشار مهيدات في كلمته إلى أن البازار يعكس التكامل المجتمعي، قائلا " نجتمع اليوم مؤكدين التوجيهات الملكية السامية بأن الجميع أسرة واحدة متكافلة ومتضافرة الجهود لخدمة وطننا"، مؤكدا دعم المؤسسة للمبادرات الخيرية وأنشطة المسؤولية المجتمعية وخدمة المجتمع المحلي في مختلف محافظات المملكة.
من جانبه قال أمين سر الجمعية الأستاذ مصطفى الدواغرة باسمه واسم رئيس الجمعية الأستاذ زياد دواغرة وأعضاء الهيئة الإدارية والعامة للجمعية أن للجمعية دور كبير في خدمة المجتمع المحلي والوطن وفتح أبوابها لأي فعالية لمصلحة المجتمع المحلي وتعزيز التعاون والتكامل كأهداف إنسانية نبيلة.
وتجول مهيدات في أقسام البازار واستمع إلى شرح عن المنتوجات والمشغولات التي عرضتها السيدات المنتجات المشاركات في البازار من المواد الغذائية والمأكولات والحلويات الشعبية والمشغولات من الحرف اليدوية والتراثية والتقليدية، وحضر البازار عدد من وجهاء وأهالي المنطقة.
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