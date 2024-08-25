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مهيدات يفتتح بازارا خيريا في مندح بلواء الطيبة

8/25/2024 4:55:40 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) افتتح مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار محمود مهيدات فعاليات البازار الخيري الثالث لسيدات المجتمع المحلي، الذي نظمته جمعية مندح الخيرية ممثلة برئيسها زياد الدواغرة في ملعب الجمعية بلواء الطيبة في محافظة إربد.
وأشار مهيدات في كلمته إلى أن البازار يعكس التكامل المجتمعي، قائلا " نجتمع اليوم مؤكدين التوجيهات الملكية السامية بأن الجميع أسرة واحدة متكافلة ومتضافرة الجهود لخدمة وطننا"، مؤكدا دعم المؤسسة للمبادرات الخيرية وأنشطة المسؤولية المجتمعية وخدمة المجتمع المحلي في مختلف محافظات المملكة.

من جانبه قال أمين سر الجمعية الأستاذ مصطفى الدواغرة باسمه واسم رئيس الجمعية الأستاذ زياد دواغرة وأعضاء الهيئة الإدارية والعامة للجمعية أن للجمعية دور كبير في خدمة المجتمع المحلي والوطن وفتح أبوابها لأي فعالية لمصلحة المجتمع المحلي وتعزيز التعاون والتكامل كأهداف إنسانية نبيلة.

وتجول مهيدات في أقسام البازار واستمع إلى شرح عن المنتوجات والمشغولات التي عرضتها السيدات المنتجات المشاركات في البازار من المواد الغذائية والمأكولات والحلويات الشعبية والمشغولات من الحرف اليدوية والتراثية والتقليدية، وحضر البازار عدد من وجهاء وأهالي المنطقة.

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