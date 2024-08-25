غالانت يعلن حالة الطوارئ لمدة 48 ساعة

غالانت يعلن حالة الطوارئ لمدة 48 ساعة
التاريخ
8/25/2024 4:55:31 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت حالة الطوارئ لمدة 48 ساعة في عموم البلاد، اعتبارا من السادسة صباح الأحد (03:00 بتوقيت غرينتش)، بعد إعلان الجيش شنّ هجوم ضربات في لبنان لمنع "هجوم كبير" من حزب الله.
وأشار مكتب غالانت، في بيان، إلى أن إعلان حالة الطوارئ يتيح للجيش "إصدار تعليمات الى مواطني إسرائيل، بما يشمل الحد من التجمعات وإغلاق المواقع حيث يكون ذلك ذا صلة".
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