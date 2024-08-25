إسرائيل تزعم: حزب الله خطط لهجوم بـ6000 صاروخ ومسيرة



وقالت القناة 12 الإسرائيلية: "يقدر الجيش الإسرائيلي أن الغارات الجوية ضد لبنان منعت إطلاق حوالي 6000 صاروخ وطائرة بدون طيار على الأراضي الإسرائيلية".



من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي في بيان أرسل نسخة منه للأناضول: "قامت نحو 100 طائرة حربية تابعة لسلاح الجو، بتوجيه من القيادة الشمالية وهيئة الاستخبارات، باستهداف وتدمير الاف المنصات التابعة لحزب الله والتي تم وضعها وزرعها في جنوب لبنان".



وأضاف: "معظم هذه المنصات كانت موجهة نحو منطقة الشمال وبعضها نحو منطقة وسط البلاد".



وتابع الجيش الإسرائيلي: "كما تم استهداف أكثر من 40 منطقة إطلاق".



فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "رصدنا هذا الصباح استعدادات حزب الله لمهاجمة إسرائيل. وبالتشاور مع وزير الدفاع (يوآف غالانت) ورئيس أركان الجيش (هرتسي هاليفي)، أصدرنا تعليمات بالتحرك لإزالة التهديد".



وجاءت تصريحات نتنياهو في مستهل اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية "كابينت" داخل المقر المحصن تحت الأرض بالكرياه في تل أبيب.



وأضاف: "يعمل الجيش الإسرائيلي منذ ذلك الحين بقوة لإحباط التهديدات. ودمر آلاف الصواريخ الموجهة إلى شمال البلاد، كما أحبط العديد من التهديدات الأخرى".



وتابع: "أطلب منكم، أيها المواطنون الإسرائيليون، أن تلتزموا بتوجيهات قيادة الجبهة الداخلية. نحن عازمون على بذل كل ما في وسعنا لحماية بلدنا، وإعادة سكان الشمال بأمان إلى منازلهم، والاستمرار في اتباع قاعدة بسيطة: من يؤذينا نؤذيه".



بدورها، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية إلغاء الاجتماع الأسبوعي للحكومة الموسعة الذي كان مقررا اليوم بسبب التطورات الأمنية.



وفي سياق آخر، قالت: "اطلعت اسرائيل الولايات المتحدة قبل شن الضربة الاستباقية".



من جهتها، قالت القناة 12 الإسرائيلية إنه تم رصد إطلاق 200 صاروخ من لبنان على شمالي إسرائيلي منذ صباح اليوم.



وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان أرسلت نسخة منه للأناضول: "تقوم الشرطة بالاستجابة لعدد من أحداث سقوط الصواريخ في إصبع الجليل دون وقوع إصابات، وأضرار في الممتلكات".



وأضافت: "تقوم الشرطة وخبراء المتفجرات في لواء الشمال بعزل مكان الحادث والبحث عن بقايا صواريخ إضافية لإزالة المزيد من المخاطر".



وفجر الأحد، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، أكثر من 40 غارة استهدفت مناطق بجنوب لبنان في أعنف هجوم منذ بدء المواجهات في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بحسب مراسل الأناضول.



فيما أعلن "حزب الله" اللبناني، إطلاق 320 صاروخا تجاه مواقع عسكرية إسرائيلية ضمن المرحلة الأولى من الرد على اغتيال تل أبيب للقيادي فيه فؤاد شكر، نهاية يوليو/ تموز الماضي.



ومنذ 8 أكتوبر 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر "الخط الأزرق" الفاصل أسفر عن مئات القتلى والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني.



وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حربا تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، خلّفت أكثر من 133 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.-(الأناضول)