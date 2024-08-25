إسرائيل تزعم: حزب الله خطط لهجوم بـ6000 صاروخ ومسيرة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
زعمت إسرائيل إن حزب الله خطط لهجوم بـ6000 صاروخ ومسيرة على شمالي ووسط إسرائيل، ما دفعها لبدء هجوم ضد لبنان.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية: "يقدر الجيش الإسرائيلي أن الغارات الجوية ضد لبنان منعت إطلاق حوالي 6000 صاروخ وطائرة بدون طيار على الأراضي الإسرائيلية".
من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي في بيان أرسل نسخة منه للأناضول: "قامت نحو 100 طائرة حربية تابعة لسلاح الجو، بتوجيه من القيادة الشمالية وهيئة الاستخبارات، باستهداف وتدمير الاف المنصات التابعة لحزب الله والتي تم وضعها وزرعها في جنوب لبنان".
وأضاف: "معظم هذه المنصات كانت موجهة نحو منطقة الشمال وبعضها نحو منطقة وسط البلاد".
وتابع الجيش الإسرائيلي: "كما تم استهداف أكثر من 40 منطقة إطلاق".
فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "رصدنا هذا الصباح استعدادات حزب الله لمهاجمة إسرائيل. وبالتشاور مع وزير الدفاع (يوآف غالانت) ورئيس أركان الجيش (هرتسي هاليفي)، أصدرنا تعليمات بالتحرك لإزالة التهديد".
وجاءت تصريحات نتنياهو في مستهل اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية "كابينت" داخل المقر المحصن تحت الأرض بالكرياه في تل أبيب.
وأضاف: "يعمل الجيش الإسرائيلي منذ ذلك الحين بقوة لإحباط التهديدات. ودمر آلاف الصواريخ الموجهة إلى شمال البلاد، كما أحبط العديد من التهديدات الأخرى".
وتابع: "أطلب منكم، أيها المواطنون الإسرائيليون، أن تلتزموا بتوجيهات قيادة الجبهة الداخلية. نحن عازمون على بذل كل ما في وسعنا لحماية بلدنا، وإعادة سكان الشمال بأمان إلى منازلهم، والاستمرار في اتباع قاعدة بسيطة: من يؤذينا نؤذيه".
بدورها، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية إلغاء الاجتماع الأسبوعي للحكومة الموسعة الذي كان مقررا اليوم بسبب التطورات الأمنية.
وفي سياق آخر، قالت: "اطلعت اسرائيل الولايات المتحدة قبل شن الضربة الاستباقية".
من جهتها، قالت القناة 12 الإسرائيلية إنه تم رصد إطلاق 200 صاروخ من لبنان على شمالي إسرائيلي منذ صباح اليوم.
وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان أرسلت نسخة منه للأناضول: "تقوم الشرطة بالاستجابة لعدد من أحداث سقوط الصواريخ في إصبع الجليل دون وقوع إصابات، وأضرار في الممتلكات".
وأضافت: "تقوم الشرطة وخبراء المتفجرات في لواء الشمال بعزل مكان الحادث والبحث عن بقايا صواريخ إضافية لإزالة المزيد من المخاطر".
وفجر الأحد، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، أكثر من 40 غارة استهدفت مناطق بجنوب لبنان في أعنف هجوم منذ بدء المواجهات في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بحسب مراسل الأناضول.
فيما أعلن "حزب الله" اللبناني، إطلاق 320 صاروخا تجاه مواقع عسكرية إسرائيلية ضمن المرحلة الأولى من الرد على اغتيال تل أبيب للقيادي فيه فؤاد شكر، نهاية يوليو/ تموز الماضي.
ومنذ 8 أكتوبر 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر "الخط الأزرق" الفاصل أسفر عن مئات القتلى والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني.
وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حربا تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، خلّفت أكثر من 133 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.-(الأناضول)
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