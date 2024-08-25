حزب الله يعلن تفاصيل المرحلة الأولى من الرد على اغتيال شكر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن "حزب
الله" اللبناني، الأحد، إطلاق 320 صاروخا تجاه مواقع عسكرية إسرائيلية ضمن
المرحلة الأولى من الرد على اغتيال تل أبيب للقيادي فيه فؤاد شكر.
وقال الحزب، في
بيان، إنه "بعون الله تعالى لقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى بنجاح
كامل" من الرد على اغتيال شكر.
وأضاف:
"المرحلة الأولى كانت مرحلة استهداف الثكنات والمواقع الإسرائيلية تسهيلا
لعبور المسيرات الهجومية باتجاه هدفها المنشود في عمق الكيان الإسرائيلي، وقد
عبرت المسيرات بحمد الله كما هو مقرر".
وتابع:
"عدد صواريخ
الكاتيوشا التي أطلقت حتى الان تجاوزت 320 صاروخا باتجاه مواقع
العدو".
وأشار الحزب في
بيانه إلى استهداف 11 موقعا إسرائيليا عسكريا هي: قواعد ميرون، وزعتون، والسهل،
ونفح، ويردن، وعين زي تيم، وثكنات كيلع، ويو أف، وراموت نفتالي، ومربضي نافي زيف،
والزاعورة، وجميعها في شمالي إسرائيل.
وفجر الأحد، شنت
الطائرات الحربية الإسرائيلية، أكثر من 40 غارة استهدفت مناطق بجنوب لبنان في أعنف
هجوم منذ بدء المواجهات في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
فيما أعلن
"حزب الله" اللبناني، بدء المرحلة الأولى من الرد على اغتيال شكر، نهاية
يوليو/ تموز الماضي.
من جهتها، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن بلدية تل أبيب قررت فتح جميع الملاجئ في ضوء التطورات في شمال إسرائيل.
وقالت صحيفة
يديعوت أحرونوت إن إسرائيل بعثت رسائل لعدة أطراف بأن العملية العسكرية في هذه
المرحلة انتهت ما لم تحدث مفاجآت.
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