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حزب الله يعلن تفاصيل المرحلة الأولى من الرد على اغتيال شكر

8/25/2024 4:55:31 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن "حزب الله" اللبناني، الأحد، إطلاق 320 صاروخا تجاه مواقع عسكرية إسرائيلية ضمن المرحلة الأولى من الرد على اغتيال تل أبيب للقيادي فيه فؤاد شكر.
وقال الحزب، في بيان، إنه "بعون الله تعالى لقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى بنجاح كامل" من الرد على اغتيال شكر.

وأضاف: "المرحلة الأولى كانت مرحلة استهداف الثكنات والمواقع الإسرائيلية تسهيلا لعبور المسيرات الهجومية باتجاه ‏هدفها المنشود ‏في عمق الكيان الإسرائيلي، وقد عبرت المسيرات بحمد الله كما هو مقرر".

وتابع: "عدد صواريخ الكاتيوشا التي أطلقت حتى الان تجاوزت 320 صاروخا باتجاه مواقع العدو".

وأشار الحزب في بيانه إلى استهداف 11 موقعا إسرائيليا عسكريا هي: قواعد ميرون، وزعتون، والسهل، ونفح، ويردن، وعين زي تيم، وثكنات كيلع، ويو أف، وراموت نفتالي، ومربضي نافي زيف، والزاعورة، وجميعها في شمالي إسرائيل.

وفجر الأحد، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، أكثر من 40 غارة استهدفت مناطق بجنوب لبنان في أعنف هجوم منذ بدء المواجهات في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

فيما أعلن "حزب الله" اللبناني، بدء المرحلة الأولى من الرد على اغتيال شكر، نهاية يوليو/ تموز الماضي.

من جهتها، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن بلدية تل أبيب قررت فتح جميع الملاجئ في ضوء التطورات في شمال إسرائيل.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن إسرائيل بعثت رسائل لعدة أطراف بأن العملية العسكرية في هذه المرحلة انتهت ما لم تحدث مفاجآت.


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