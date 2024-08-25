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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي وإصابة آخر جنوب قطاع غزة

8/25/2024 4:55:31 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد عن مقتل جندي وإصابة آخر بجروح خطيرة خلال المعارك المستمرة في منطقة جنوب قطاع غزة.
ووفقاً لما ذكرته إذاعة الجيش الإسرائيلي، أفاد بيان رسمي بأن الرقيب، والذي يبلغ من العمر 20 عاماً، من الكتيبة 202 التابعة لواء المظليين، قد سقط أثناء القتال في تلك المنطقة.
وذكر البيان أن جندياً من كتيبة الهندسة (601) أصيب بجروح خطيرة خلال معركة جرت في نفس المنطقة.
وبذلك، يرتفع عدد الجنود القتلى في صفوف جيش الاحتلال منذ بداية العدوان على غزة إلى 700 جندي، بينهم 337 قتيلاً في المعارك البرية داخل غزة، حسب ما أوردته معطيات الجيش الإسرائيلي.

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