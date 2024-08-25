الطيران المدني: رحلات قادمة إلى الأردن حوّلت مسارها لتتمكن من الوصول



وأضاف مستو في حديثه لـ"المملكة" أن الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها هيئة الطيران المدني مطلع آب الحالي أثبتت نجاعتها، بعد تحويل مسار بعض الطائرات من الأجواء الغربية إلى الجنوبية، دون اللجوء للتزود بالوقود نتيجة توقف حركة الطيران في إسرائيل.



وطلبت من كافة شركات الطيران التي تهبط في المطارات الأردنية أن تحمل وقودا احتياطيا يكفي لمدة 45 دقيقة، نتيجة التوتر الدائر في المنطقة بين إيران وإسرائيل.



وأكد مستو أن الأجواء الأردنية آمنة ولم تتعطل في الأقليم، وأضاف أن الهيئة تتابع عن كثب ما يحدث في المنطقة، وتقيم الوضع لاتخاذ أي إجراء إضافي للحفاظ على سلامة وأمن الطيران وحركة الملاحة.

وأشار مستو، إلى أن الأجواء الأردنية تعمل بشكل اعتيادي طبيعي سواء للطائرات القادمة أو المغادرة أو العابرة.