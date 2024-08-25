مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى



وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان ، بإن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات مشبوهة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.



وأضافت الدائرة أن شرطة الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية في البلدة القديمة من مدينة القدس ونشرت المئات من عناصرها عند بوابات المسجد الأقصى، وفرضت قيودا على دخول المصلين.-(بترا)