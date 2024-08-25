مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اقتحم مستوطنون متطرفون يهود، صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة.
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان ، بإن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات مشبوهة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وأضافت الدائرة أن شرطة الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية في البلدة القديمة من مدينة القدس ونشرت المئات من عناصرها عند بوابات المسجد الأقصى، وفرضت قيودا على دخول المصلين.-(بترا)
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