سعر البندورة بين 15و35 قرشا في السوق المركزي



وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15- 25 قرشا، والبصل الناشف بين 20-35، والبندورة بين 15- 35، والجزر بين 40-60، والخيار بين 20-35، والزهرة بين 35-65، والليمون بين 60-100 قرشا، والموز البلدي بين 50-70 قرشا.-(بترا)

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