سعر البندورة بين 15و35 قرشا في السوق المركزي
التاريخ
8/25/2024 4:55:23 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 3333طنا، منها 2196 طن خضار، و940 طن فواكه، و 196طنا من الورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15- 25 قرشا، والبصل الناشف بين 20-35، والبندورة بين 15- 35، والجزر بين 40-60، والخيار بين 20-35، والزهرة بين 35-65، والليمون بين 60-100 قرشا، والموز البلدي بين 50-70 قرشا.-(بترا)
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