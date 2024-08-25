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رئيس مجلس الأعيان ينعى النائب زكية الشمايلة

8/25/2024 4:55:22 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نعى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، النائب الأسبق زكية محمد سليمان الشمايلة التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى اليوم الأحد.


واستذكر الفايز مسيرة ومناقب الفقيدة، خلال مشاركتها في مجلس النواب الرابع عشر، والتي كانت مخلصة ووفية لوطنها ومليكها وقدوة في العطاء في سبيل رفعة الوطن.


وعبر الفايز عن تعازيه لذوي الفقيدة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.-(بترا)

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