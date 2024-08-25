رئيس مجلس الأعيان ينعى النائب زكية الشمايلة

رئيس مجلس الأعيان ينعى النائب زكية الشمايلة
التاريخ
8/25/2024 4:55:22 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نعى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، النائب الأسبق زكية محمد سليمان الشمايلة التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى اليوم الأحد.
واستذكر الفايز مسيرة ومناقب الفقيدة، خلال مشاركتها في مجلس النواب الرابع عشر، والتي كانت مخلصة ووفية لوطنها ومليكها وقدوة في العطاء في سبيل رفعة الوطن.
وعبر الفايز عن تعازيه لذوي الفقيدة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.-(بترا)
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