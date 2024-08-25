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مؤسسة الأهرام المصرية تسلم مفتاح الأهرام لوزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ

8/25/2024 4:45:07 AM
(MENAFN- Al Watan) كرمت مؤسسة الأهرام ثاني أكبر مؤسسة صحفية في العالم وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ مساء يوم أمس السبت بمفتاح الأهرام الذي تقدمه الصحيفة للوزراء وكبار الشخصيات العامة والمفكرين والمثقفين المؤثرين عالمياً وذلك نظير جهود معاليه في خدمة الإسلام ونشر الوسطية والاعتدال والتصدي لخطابات الغلو والكراهية ، فضلا عن دوره كمفكر ومثقف إسلامي كبير له تأثيره المشهود في مختلف بلدان العالم الاسلامي.
جاء ذلك خلال الحفل التكريمي تزامنا مع الزيارة الرسمية التي قام بها الوزير يرافقه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية الاستاذ صالح بن عيد الحصيني والوفد المرافق له، وذلك مساء يوم أمس السبت لمقر المؤسسة التي تعد ثاني أكبر مؤسسة صحفية في العالم من حيث النشأة حيث أسست عام ١٨٧٥ م بعد صحيفة النيويورك تايمز التي أسست عام ١٨٧٣ م .
وقال رئيس مجلس إدارة الاهرام الدكتور محمد فايز فرحات ، يسعدنا تكريم معالي الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بأسمي درع تقدمه مؤسسة الاهرام وهو " مفتاح الأهرام " والذي لا نقدمه إلا لكبار الشخصيات الدولية من زعماء الدول ورؤساء الحكومات والوزراء والمفكرين الذين لهم تأثير علي نطاق واسع عالميًا.
وقد قام الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بجولة في صالة تحرير الاهرام التي تعد اكبر صالة تحرير لصحيفة بالشرق الاوسط كما زار متحف قسم التصوير حيث استمع الي شرح حول الكاميرات التاريخية والحقب التاريخية التي كانت تستخدم فيها وشاهد عددا من الصور التاريخية لزعماء وقادة دول منهم الملك فيصل بن عبدالعزيز والملك فهد بن عبدالعزيز ، والزعماء جمال عبدالناصر والسادات رحمهم الله جميعا، كما زار استديو الاهرام وأجري لقاء تليفزيونيا داخله لتليفزيون الاهرام .
فيما أجرى وزير الشؤون الإسلامية حواراً شاملاً مع كبار الكتاب الصحفيين بصحيفة الأهرام ووسائل الاعلام المصرية والعربية تناول فيه جوانب التعاون والتنسيق المشترك القائم بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات الإسلامية، أشاد خلاله بالعلاقات التاريخية والتنسيق بين البلدين في مختلف المجالات ولاسيما ما يتصل بتصدير التسامح والتصدي للكراهية .
وأكد " آل الشيخ " أهمية الدور التنويري للإعلام في بناء الوعي الديني والثقافي، وتعزيز التعاون البناء بين البلدين، بما يعكس العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين المملكة ومصر بفضل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز آل سعود " حفظهما الله " وأخيهما فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الذي وصفة بباني نهضة مصر الحديثة.
واستعرض وزير الشؤون الإسلامية خلال الحوار دور المملكة وجهودها في محاربة التطرف والأفكار الضالة، ونشر التسامح الديني والمنهج الوسطي المعتدل، إلى جانب تسليط الضوء على الجهود الاستثنائية التي يقوم بها سمو ولي العهد في الحرب على الفساد ونشر القيم وتمكين المرأة السعودية التي وصلت في هذا العهد لمناصب قيادية وشاركت في دفع عجلة التنمية والبناء والتطوير .
جدير بالذكر أن الوزير د. عبداللطيف آل الشيخ قد وصل مساء يوم أمس لترؤس وفد المملكة في المؤتمر الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في القاهرة الذي تنظمه وزارة الأوقاف المصرية برعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، وبمشاركة 100 من الوزراء والمفتين ورواد الفكر عالمياً ينتمون لـ 60 دولة حول العالم .

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