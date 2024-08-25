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التدريب التقني تمنح الترخيص لـ52 منشأة جديدة

8/25/2024 4:45:07 AM
(MENAFN- Al Watan) أصدرت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (52) رخصة جديدة لمنشآت تدريب أهلية في شهر يوليو الماضي، مما يتيح لها ممارسة نشاط التدريب في عدة مجالات. وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي، أن قطاع التدريب الأهلي يحظى باهتمامٍ بالغ من قبل المؤسسة ممثلةً في الإدارة العامة للتدريب الأهلي من خلال متابعة فرقها الإشرافية للاشتراطات والمعايير المحددة لضمان جودة الخدمات المقدمة في المنشآت التدريبية، حيث بلغ عدد الزيارات الإشرافية ( 20 ) زيارة الشهر الماضي، كما رصدت المؤسسة ( 41 ) مخالفة في المعاهد والمراكز التدريبية تمّ التعامل معها وفق الإجراءات النظامية.
وأشار إلى أن المؤسسة تنفذ عدة إجراءات لقياس جودة مخرجات البرامج المقدمة في منشآت التدريب الأهلي، ومن أهمها عقد الاختبارات للمتدربين، حيث بلغ عدد المختبرين (8920) مختبراً في الاختبارين الشامل والتأهيلي. وبهدف تنظيم قطاع التدريب الأهلي أصدرت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في شهر يوليو الماضي (40) بطاقة مدرب معتمد لتقديم البرامج التدريبية .

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