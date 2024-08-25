قرار جمركى بشأن الإفراج عن أقمشة الستائر المستوردة بنظام السماح المؤقت

MENAFN - Al-Borsa News) أصدرت مصلحة الجمارك المصرية منشورا استيراديا، بشأن الإفراج عن أقمشة الستائر الواردة من الخارج بنظام السماح المؤقت.

وأوضح المنشور، أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية قامت باستحداث كود بمسمى ستائر من أقمشة مستوردة بنظام السماح المؤقت لإدراجه بشهادة السجل الصناعي، وذلك حتى يتم تصنيعها وإعادة تصديرها بالكامل.

موضوعاتإجراءات حكومية جديدة لمنع“تسقيع” الأراضى الصناعية “كرافت هاينز” تفتتح توسعاتها فى مصر الشهر المقبل باستثمارات 50 مليون دولار “أرقام” و”سي آى كابيتال” تقومان بجولة ترويجية لطرح“بنيان” الشهر المقبل

وأشار المنشور، إلى اتخاذ اللازم للإفراج عن هذه الأقمشة الواردة من الخارج تحت نظام السماح المؤقت مع الالتزام بالقواعد المنظمة لذلك.

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