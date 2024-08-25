قرار جمركى بشأن الإفراج عن أقمشة الستائر المستوردة بنظام السماح المؤقت

(MENAFN
- Al-Borsa News) أصدرت مصلحة الجمارك المصرية منشورا استيراديا، بشأن الإفراج عن أقمشة الستائر الواردة من الخارج بنظام السماح المؤقت.
وأوضح المنشور، أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية قامت باستحداث كود منتج بمسمى ستائر من أقمشة مستوردة بنظام السماح المؤقت لإدراجه بشهادة السجل الصناعي، وذلك حتى يتم تصنيعها وإعادة تصديرها بالكامل.
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وأشار المنشور، إلى اتخاذ اللازم للإفراج عن هذه الأقمشة الواردة من الخارج تحت نظام السماح المؤقت مع الالتزام بالقواعد المنظمة لذلك.
المصدر:
MENAFN25082024000202011048ID1108597742
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