150 مليون يورو تمويل أوروبي لمؤسسة فنلندية لتسريع نشر بطاريات الليثيوم

(MENAFN
- Al-Borsa News) وافق بنك الاستثمار الأوروبي على قرض بقيمة 150 مليون يورو إلى مؤسسة فنلندية لإنتاج بطاريات الليثيوم المستخدمة في وسائل النقل الكهربائية، في خطوة تستهدف دفع عجلة إنتاج البطاريات في أوروبا وسط منافسة أسيوية وأمريكية طاحنة.
وأوضح بيان بنك الاستثمار الأوروبي، أن القرض يدعم إنشاء مرافق التعدين والمعالجة في منطقة كوستينين في فنلندا، والتي تحوي أكبر احتياطيات الليثيوم في أوروبا.
موضوعات متعلقة
“STC” السعودية: توزيع 2.7 مليار ريال على الأقل فصلياً خلال 3 سنوات عودة نشاط الطروحات الأولية في السعودية بعد ركود صيفي الرسوم الجمركية على المركبات الكهربائية الصينية تثير جدلاً محتدماً
وشدد البنك على أهمية مشروع بطاريات الليثيوم بالنسبة لأوروبا، ويمثل هذا القرض أول دعم من بنك الاستثمار الأوروبي لتعدين المواد الخام الهامة في الاتحاد الأوروبي.
وقال نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي توماس أوستروس، المسؤول عن عمليات البنك في فنلندا:“هذا القرض خطوة هامة واستراتيجية للاتحاد الأوروبي.. يعد القرض أول صفقة تعدين لدعم المواد الخام الهامة التي نمولها في الاتحاد الأوروبي، مما يؤكد أن هذا الموضوع هو من بين الأولويات الرئيسية لمجموعة البنك”.
المصدر:
MENAFN25082024000202011048ID1108597741
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.