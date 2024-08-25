150 مليون يورو تمويل أوروبي لمؤسسة فنلندية لتسريع نشر بطاريات الليثيوم

MENAFN - Al-Borsa News) وافق بنك الاستثمار الأوروبي على قرض بقيمة 150 مليون يورو إلى مؤسسة فنلندية لإنتاج بطاريات الليثيوم المستخدمة في وسائل النقل الكهربائية، في خطوة تستهدف دفع عجلة إنتاج البطاريات في أوروبا وسط منافسة أسيوية وأمريكية طاحنة.

وأوضح بيان بنك الاستثمار الأوروبي، أن القرض يدعم إنشاء مرافق التعدين والمعالجة في منطقة كوستينين في فنلندا، والتي تحوي أكبر احتياطيات الليثيوم في أوروبا.

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وشدد البنك على أهمية مشروع بطاريات الليثيوم بالنسبة لأوروبا، ويمثل هذا القرض أول دعم من بنك الاستثمار الأوروبي لتعدين المواد الخام الهامة في الاتحاد الأوروبي.

وقال نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي توماس أوستروس، المسؤول عن عمليات البنك في فنلندا:“هذا القرض خطوة هامة واستراتيجية للاتحاد الأوروبي.. يعد القرض أول صفقة تعدين لدعم المواد الخام الهامة التي نمولها في الاتحاد الأوروبي، مما يؤكد أن هذا الموضوع هو من بين الأولويات الرئيسية لمجموعة البنك”.

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