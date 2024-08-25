الرسوم الجمركية على المركبات الكهربائية الصينية تثير جدلاً محتدماً - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تغزو الشركات الصينية أوروبا بعددٍ يتزايد من المركبات الكهربائية منخفضة الأثمان منذ عدة سنوات. تقود حملة الصادرات هذه شركة“بي واي دي” (BYD)، التي كانت بين أبرز رعاة آخر بطولات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم، ومعها في ذلك شركة“إم جي” (MG)، صانعة السيارات التي تخصصت في منتصف القرن الماضي بمركبات رودستر خفيضة الهيكل، واليوم تصدّر سيارات لها باب خلفي يفتح لأعلى ومركبات متعددة الأغراض من الصين.





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بدأ هذا الجهد بعدد قليل من السيارات في 2019 لكن ذلك ارتفع العام الماضي إلى 175 ألف سيارة، وفقاً لباحثين من شركة“داتا فورس” (Dataforce)، وهذا تحوّل كبير يتابعه بقلق أعضاء مجالس إدارة شركات“فولكس واجن” و”ستيلانتيس” (Stellantis)، مالكة علامات“جيب” و”فيات” و”بيجو”، وغيرها من شركات السيارات الأوروبية.





زيادة التعريفات الجمركية





أسهمت الشركات الصينية بنحو 9% من إجمالي مبيعات المركبات الكهربائية في القارة العجوز خلال 2023.





وبرغم أن مبيعات المركبات الكهربائية ما تزال نسبتها صغيرة من سوق السيارات في أوروبا، فقد سجل عددها ارتفاعاً متسارعاً، إذ أن الاتحاد الأوروبي يعول على هذه التقنية لتعزيز الابتكار، خاصة مع اقتراب موعد التخلي عن سيارات الاحتراق الداخلي بحلول عام 2035.





يطرح ذلك تحدياً لصانعي السياسات في الاتحاد الأوروبي، الذين يسعون في الوقت نفسه لحماية قطاع يوفر ملايين الوظائف مرتفعة الأجور خلال هذه الفترة الانتقالية.





خلص تحقيق من الاتحاد الأوروبي في مارس إلى أن الدعم الحكومي الصيني ساعد الشركات على بيع المركبات الكهربائية بأسعار منخفضة بشدة وقد أثر ذلك سلباً على المنافسة. لمواجهة هذا التحدي، أقر الاتحاد الأوروبي زيادةً مؤقتةً للتعرفة الجمركية تصل إلى 48%. وقد دخلت هذه الضوابط حيز التنفيذ في 5 يوليو، لكن شركات السيارات المصدّرة لن تضطر لدفع الرسوم فعلاً إلى أن تصبح هذه القواعد دائمة، وقد انعقد الأمر على أن يبدأ ذلك في نوفمبر.





إلا أن أوروبا ليست على قلب رجل واحد حيال هذا القرار، ما يثير تساؤلات حول مدى صوابية فرض هذه الرسوم، التي قد تشعل حرباً تجارية مع بكين، بالتزامن مع تباطؤ نمو مبيعات السيارات الكهربائية عالمياً، وهو ما زاد الضغوط على الشركات المصنعة في كل مكان.





تضارب مصالح





لا تؤيد جميع شركات السيارات الأوروبية زيادة التعرفة، إذ تخشى رداً انتقامياً صينياً في سوق مهمة لديها، وأيضاً لأن السيارات الكهربائية التي تصنعها هذه الشركات في الصين ستتأثر هي الأخرى بالتعرفة. قال الرئيس التنفيذي لشركة“بي إم دابليو” أوليفر زيبس، في مؤتمر عبر الهاتف في 5 أغسطس:“ستقودنا هذه الرسوم إلى طريق مسدود ولن تساعد في جعل المصنعين الأوروبيين أكثر تنافسية”.





كما لن تساعد البيانات الجديدة المتعلقة بتسجيل السيارات في حسم الجدل. إذ كانت شركات السيارات الصينية سارعت في يونيو إلى تسليم المركبات الكهربائية للوكلاء ليصار إلى تسجيلها قبل دخول الرسوم الجمركية الجديدة حيز التنفيذ، ما أدى إلى استنزاف مخزون تلك الشركات وقلّل عدد السيارات المتوفرة لديها للبيع في يوليو. نتيجة لذلك، انخفض تسجيل السيارات الكهربائية الصينية بنسبة 45% مقارنة مع يونيو، وفقاً لبيانات“داتافورس” التي تغطي 16 سوقاً في الاتحاد الأوروبي.





إلا أن سوق المركبات الكهربائية بشكل عام، بمعنى السيارات من إنتاج كافة المصنّعين، تراجعت بنسبة 36% في جميع تلك الدول. قال ماتياس شميت، المحلل المستقل المتخصص بالسيارات في ألمانيا إن الشركات الأوروبية كانت أكثر حذراً في إدارة مخزونها. وأضاف:“رأينا اندفاعاً قوياً من الشركات الصينية” لإيصال السيارات إلى صالات العرض في يونيو،“ما أدى على الأرجح إلى استنزاف المخزون”.





استمرار التفاوض





في الولايات المتحدة، قد تؤدي التعرفة الجمركية إلى مضاعفة أسعار السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين، ما يعني عملياً إغلاق السوق أمام هذه المركبات. لتجنب هذه الرسوم، تسعى شركة“بي واي دي” إلى بناء مصنع جديد في المكسيك، وهي استراتيجية لنقل التصنيع يمكن تطبيقها في الاتحاد الأوروبي أيضاً. إذ تخطط الشركة لإنشاء مصانع في كل من هنغاريا وتركيا، بينما تعمل شركة“شيري أوتوموبيلز” (Chery Automobile) على إنشاء مصنع في إسبانيا.





في غضون ذلك، تتجه شركات صينية أخرى نحو إقامة تحالفات مع شركات السيارات الأوروبية. فعلى سبيل المثال، أبرمت شركة“ليب موتور” (Leapmotor) شراكة مع“ستيلانتس” لإنشاء مصنع في بولندا.





تنخرط بروكسل في محادثات مع بكين بحثاً عن حلول أقل استفزازية لمعالجة مخاوفها، في وقت صعّدت فيه الصين حدة التوتر من خلال الردّ على التعريفات الجمركية الأوروبية بفتح تحقيق يستهدف صادرات لحم الخنزير من الاتحاد الأوروبي. في حال الإخفاق في التوصل إلى اتفاق، ستصبح الرسوم الجمركية المؤقتة على السيارات الكهربائية الصينية دائمة بعد تصويت الدول الأعضاء، وهو أمر متوقع في أواخر أكتوبر.





في يوليو المنصرم، قال فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ إن“الأوروبيين مستعدون للتفاوض، لكن الواضح أن هذا الحل يجب أن يعالج هذا الاختلال في السوق”.





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