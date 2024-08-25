كرافت هاينز تفتتح توسعاتها فى مصر الشهر المقبل باستثمارات 50 مليون دولار

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم مجموعة كرافت هاينز العالمية افتتاح توسعات مصنعها فى مصر، خلال الشهر المقبل، باستثمارات أجنبية مباشرة قدرها 50 مليون دولار.

والتقى المهندس حسن الخطيب الاستثمار والتجارة الخارجية وفد مجموعة كرافت هاينز العالمية ، حيث استعرض اللقاء استثمارات الشركة الحالية والمستقبلية بالسوق المصري، وخطط المجموعة لمضاعفة معدلات الإنتاج وزيادة الصادرات خلال المرحلة المقبلة.

موضوعاتإجراءات حكومية جديدة لمنع“تسقيع” الأراضى الصناعية قرار جمركى بشأن الإفراج عن أقمشة الستائر المستوردة بنظام السماح المؤقت “أرقام” و”سي آى كابيتال” تقومان بجولة ترويجية لطرح“بنيان” الشهر المقبل

وبحث اللقاء جهود المجموعة الرامية إلى تحويل مصنعها في مصر، وهو مصنع المجموعة الوحيد بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير، فضلاً عن الاعتماد على العناصر البشرية المصرية الماهرة لتغطية المنطقة بأكملها، وهو مشروع هام يحظى باهتمام القيادة العليا للمجموعة تحت عنوان CAIRO AS A HUB.

واستعرض جهود المجموعة على مدار الأعوام الثلاث الماضية، والتي تضمنت تنفيذ أعمال توسعية بالمصنع، وذلك لمضاعفة القدرات الإنتاجية وزيادة التصدير بنسبة 65%.

وأوضح وفد مجموعة كرافت هاينز العالمية أن المجموعة بدأت أنشطتها في مصر عام 1991، ويتم تلبية احتياجات السوق المحلي فضلاً عن التصدير لأسواق دول الجوار في قارتي أفريقيا وأوروبا ودول الخليج العربي.

وأشاروا إلى أن المجموعة قامت مؤخرا بالعديد من أعمال التطوير بالمصنع، وذلك لرفع السعة الإنتاجية وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة.