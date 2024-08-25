كرافت هاينز تفتتح توسعاتها فى مصر الشهر المقبل باستثمارات 50 مليون دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News) تعتزم مجموعة كرافت هاينز العالمية افتتاح توسعات مصنعها فى مصر، خلال الشهر المقبل، باستثمارات أجنبية مباشرة قدرها 50 مليون دولار.
والتقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وفد مجموعة كرافت هاينز العالمية ، حيث استعرض اللقاء استثمارات الشركة الحالية والمستقبلية بالسوق المصري، وخطط المجموعة لمضاعفة معدلات الإنتاج وزيادة الصادرات خلال المرحلة المقبلة.
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وبحث اللقاء جهود المجموعة الرامية إلى تحويل مصنعها في مصر، وهو مصنع المجموعة الوحيد بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير، فضلاً عن الاعتماد على العناصر البشرية المصرية الماهرة لتغطية المنطقة بأكملها، وهو مشروع هام يحظى باهتمام القيادة العليا للمجموعة تحت عنوان CAIRO AS A HUB.
واستعرض جهود المجموعة على مدار الأعوام الثلاث الماضية، والتي تضمنت تنفيذ أعمال توسعية بالمصنع، وذلك لمضاعفة القدرات الإنتاجية وزيادة التصدير بنسبة 65%.
وأوضح وفد مجموعة كرافت هاينز العالمية أن المجموعة بدأت أنشطتها في مصر عام 1991، ويتم تلبية احتياجات السوق المحلي فضلاً عن التصدير لأسواق دول الجوار في قارتي أفريقيا وأوروبا ودول الخليج العربي.
وأشاروا إلى أن المجموعة قامت مؤخرا بالعديد من أعمال التطوير بالمصنع، وذلك لرفع السعة الإنتاجية وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة.
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