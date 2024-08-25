أرباح بالم هيلز تقفز إلى 1.78 مليار جنيه خلال النصف الأول - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تضاعفت أرباح شركة بالم هيلز للتعمير، بنسبة 178.6% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 1.78 مليار جنيه، مقارنة بربح 638.82 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وزادت إيرادات النشاط خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري نحو 10.93 مليار جنيه، مقابل 6.91 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023.

موضوعاتمبيعات“بالم هيلز” تقفز إلى 110 مليار جنيه منذ بداية العام “سبأ” تتكبد خسائر 7.8 مليون جنيه في النصف الأول فروق العملة ترتفع بأرباح“مصر لصناعة الكيماويات” إلى 667.4 مليون جنيه

وقررت شركة بالم هيلز للتعمير، عن تأسيس شركة في السعودية. وتقرر تعيين ماجد شريف رئيسًا تنفيذيًا للشركة اعتبارًا من أغسطس الجاري.

وتضاعفت أرباح شركة بالم هيلز للتعمير، 4 مرات خلال الربع الأول من العام الجاري، لتسجل مليار جنيه، مقارنة بربح 252 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغت المبيعات الجديدة 32.3 مليار جنيه خلال الربع الأول، مقارنة بمبيعات محققة خلال فترة المقارنة من العام الماضي والتي بلغت 6.7 مليار جنيه، بزيادة قدرها 297 %.

وقامت“بالم هيلز” بإنفاق 2.2 مليار جنيه على أعمال التشييد والبناء خلال الربع الأول من عام 2024، بزيادة قدرها 90% على أساس سنوي.

وقامت الشركة بتحصيل 4.5 مليار جنيه خلال الفترة المذكورة، مقابل 2.9 مليار جنيه، بارتفاع 55% على أساس سنوي.

وبلغت قيمة الوحدات الجاهزة للتسليم وغير المباعة 3.2 مليار جنيه وذلك في العديد من مشروعات الشركة بنهاية الربع الأول من عام 2024، وارتفعت الإيرادات المجمعة بنسبة 77% على أساس سنوي لتصل إلى 6.2 مليار جنيه.

وسجلت الشركة مجمل ربح 2.3 مليار جنيه، بزيادة سنوية قدرها 105% عن فترة المقارنة من العام الماضي، فيما ارتفع هامش مجمل الربح بشكل ملحوظ إلى 38% خلال عام الربع الأول من عام 2024 بالمقارنة بهامش مجمل ربح 32% في الربع الأول من عام 2023.

وقال ياسين منصور رئيس مجلس إدارة الشركة، إن النمو الإيجابى للشركة يأتى على الرغم من الظروف التى كان يمر بها الاقتصاد الكلى آنذاك مما يعكس قوة الشركة فى القطاع العقارى المصرى، بغرض التغلب على تحدى الزيادات السعرية الناتجة عن ارتفاع تكاليف مواد البناء لتبرم الشركة عدة تعاقدات كبرى لتأمين مواد التشطيب وتسريع وتيرة البناء.

وأكد على أن الشركة تتبنى استراتيجية بشكل رئيسى لتسريع وتيرة البناء والإنشاءات، إلى جانب خطة لإدارة المخزون العقارى للشركة، والتركيز على الانتهاء من المرافق التجارية التى تدر عوائد متكررة، وتابع أن الشركة تسعى لاستكشاف الفرص الجديدة فى السوق المصرية، وتأمين مخزون جديدة من الأراضى خلال 2024.