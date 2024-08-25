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فروق العملة ترتفع بأرباح مصر لصناعة الكيماويات إلى 667.4 مليون جنيه - جريدة البورصة

8/25/2024 4:44:59 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت أرباح شركة مصر لصناعة الكيماويات، بنسبة 22% خلال العام المالي الماضي، لتصل 667.4 مليون جنيه، مقارنة بربح 545.9 مليون جنيه خلال العام المالي الأسبق.

وزادت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 908 مليون جنيه، مقابل 867.9 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

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وأرجعت الشركة قفزة الأرباح السنوية إلى زيادة الدخل من الاستثمار، وأرباح فروق عملة، وارتفاع طفيف بأسعار المنتجات والطاقة الإنتاجية.

وارتفعت أرباح شركة مصر لصناعة الكيماويات، بنسبة 18% خلال أول 11 شهرًا من العام المالي الماضي، لتصل 593.5 مليون جنيه، مقارنة بربح 502.6 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الاسبق.

وأرجعت الشركة نمو الأرباح إلى ارتفاع الدخل من الاستثمار، وأرباح فروق العملة.

وارتفعت أرباح شركة مصر لصناعة الكيماويات، بنسبة 16% خلال أول 9 أشهر من العام المالي السابق، لتصل 506.5 مليون جنيه، مقارنة بربح 435.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الأسبق.

وزادت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر لتصل 655.1 مليون جنيه، مقابل 676.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي المقارن.

وأرجعت الشركة زيادة الأرباح إلى ارتفاع الدخل من الاستثمار وزيادة أرباح فروق تقييم العملة الأجنبية.

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