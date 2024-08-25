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إجراءات حكومية جديدة لمنع تسقيع الأراضى الصناعية

8/25/2024 4:44:59 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، إنه سيتم تطبيق إجراءات حاسمة ورادعة على“تسقيع” الأراضى الصناعية، حيث سيتم التنسيق مع وزارة الاسكان لتفعيل إجراءات سحب الأراضى التى خالفت التراخيص أو التى تعدت المهلة المسموحة للبناء والتشغيل وذلك بهدف إعادة طرحها وتوفيرها للمستثمرين الجادين.

وأضاف الوزير، أنه سيتم دراسة منع بيع أو تأجير الأراضى الصناعية، على أن يتم تنميتها وتشغيلها من خلال مالكها فقط لمنع الإتجار فى الأراضى الصناعية.

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جاء ذلك خلال لقاء الأسبوعى للوزير مع المستثمرين والمصنعين، للتعرف على التحديات والمشكلات التي تواجههم، وإيجاد حلول مناسبة لها، وكذا التعرف على متطلبات العاملين بالقطاع الصناعى.

وبعث الوزير برسالة طمأنة للمستثمرين بشأن توفير الأراضى الصناعية، قائلاً إنه لن يتم رفض طلب أى مستثمر جاد في الحصول على أرض صناعية بمختلف القطاعات، وفى حالة التأجيل سيتم إخطار المستثمر بأسباب تأجيل منحه للأرض وذلك خلال فترة وجيزة من تاريخ تقدمه بطلب مستوفي الشروط.

ولفت إلى التنسيق بين وزارتى الصناعة والإسكان والذى تم من خلاله رصد شواغر الأراضى الصناعية بالمدن الجديدة، وسيتم الإعلان عنها فى الفترة المقبلة من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وزير الصناعة يحذر: تطبيق عقوبات رادعة على“تسقيع” الأراضى الصناعية

كما وجه الوزير، الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإعداد استقصاء رأى للمستثمرين يستهدف التعرف على احتياجاتهم ومتطلباتهم بشأن مواصفات ومساحات الأراضى الصناعية والمصانع ليتم مراعاتها وموائمتها في الطروحات الجديدة.

وأوضح أن هناك خطة شاملة لجعل مصر مركزاً لدباغة وتصنيع المنتجات الجلدية، مشيراً إلى الإعلان قريبا عن توفير هناجر وورش مختلفة المساحات بالروبيكى.

وأشار إلى استمرار التواصل والتنسيق بين وزارة الصناعة وجميع الجهات التي يتعامل معها المستثمر بدءاً من التقدم للحصول على أراضي صناعية وحتى بدء التشغيل.

ولفت الوزير، إلى قراره بشأن تلبية طلبات أصحاب المشروعات الصناعية المتعثرة ورفع الأعباء عنهم والمتضمن، منح المشروعات الصناعية الحاصلة على رخصة البناء وقامت بتنفيذ نسبة بنائية أكثر من (50% من رخصة البناء) مهلة بحد أقصى 6 أشهر، مع إعفائها من كامل غرامات التأخير المقررة.

وفيما يتعلق بالمشروعات الحاصلة على رخصة بناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية أو قامت بتنفيذ نسبة بنائية (50% من رخصة البناء فأقل)؛ فتمنح مهلة بحد أقصى 12 شهرا مع الإعفاء من نسبة 50% من غرامات التأخير المقررة.

وبالنسبة للمشروعات التي لم تحصل علي رخصة بناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية على الأرض فسيتم منحها مهلة بحد أقصى 18 شهراً مع الإعفاء من نسبة 25% من غرامة التأخير.

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