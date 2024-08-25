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سبأ تتكبد خسائر 7.8 مليون جنيه في النصف الأول - جريدة البورصة

8/25/2024 4:44:59 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تضاعفت خسائر شركة سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، 221% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 7.78 مليون جنيه، مقارنة بخسائر 2.42 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وانخفضت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 4.69 مليون جنيه، مقابل 5.21 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

موضوعات متعلقة مبيعات“بالم هيلز” تقفز إلى 110 مليار جنيه منذ بداية العام فروق العملة ترتفع بأرباح“مصر لصناعة الكيماويات” إلى 667.4 مليون جنيه أرباح“بالم هيلز” تقفز إلى 1.78 مليار جنيه خلال النصف الأول

وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة“سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية”، ترحيل أرباح العام الماضي إلى حساب الأرباح المرحلة.

واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية للعام الماضي.


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