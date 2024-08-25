سبأ تتكبد خسائر 7.8 مليون جنيه في النصف الأول - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تضاعفت خسائر شركة سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، 221% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 7.78 مليون جنيه، مقارنة بخسائر 2.42 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وانخفضت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 4.69 مليون جنيه، مقابل 5.21 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
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وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة“سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية”، ترحيل أرباح العام الماضي إلى حساب الأرباح المرحلة.
واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية للعام الماضي.
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