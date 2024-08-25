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مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

8/25/2024 4:35:06 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس / PNN- اقتحم مستعمرون، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد شهود عيان، بأن مستعمرين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

وأضاف أن شرطة الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية في البلدة القديمة من مدينة القدس ونشرت المئات من عناصرها عند بوابات المسجد الأقصى، وفرضت قيودا على دخول المصلين.

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