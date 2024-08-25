ميقاتي يدعو لاجتماع وزاري طارئ بعد تصعيد حزب الله وإسرائيل

MENAFN - Palestine News ) بيروت / PNN- دعا رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الأحد، إلى اجتماع وزاري طارئ، في أعقاب التصعيد العسكري الحاصل بين "حزب الله" وإسرائيل، صباح اليوم.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن ميقاتي دعا "لجنة الطوارئ الوزارية إلى اجتماع يعقد عند العاشرة والنصف من صباح اليوم في دارته في بيروت، في ضوء التطورات التي حصلت في الساعات الماضية".

وأشارت الوكالة، في بيان لها، إلى أن ميقاتي "وجه الدعوة أيضًا لكل من تسمح ظروفه من الوزراء للحضور في سبيل المزيد من التشاور".