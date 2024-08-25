ميقاتي يدعو لاجتماع وزاري طارئ بعد تصعيد حزب الله وإسرائيل

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيروت / PNN- دعا رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الأحد، إلى اجتماع وزاري طارئ، في أعقاب التصعيد العسكري الحاصل بين "حزب الله" وإسرائيل، صباح اليوم.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن ميقاتي دعا "لجنة الطوارئ الوزارية إلى اجتماع يعقد عند العاشرة والنصف من صباح اليوم في دارته في بيروت، في ضوء التطورات التي حصلت في الساعات الماضية".
وأشارت الوكالة، في بيان لها، إلى أن ميقاتي "وجه الدعوة أيضًا لكل من تسمح ظروفه من الوزراء للحضور في سبيل المزيد من التشاور".
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