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الاحتلال يشرع بتجريف أرض شرق قلقيلية

8/25/2024 4:35:06 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) قلقيلية / PNN- شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بتجريف مساحات من أراضي بلدة عزون شرق قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية لـلوكالة الرسمية، بأن الاحتلال شرع بتجريف أراضٍ في المنطقة الشمالية الشرقية من البلدة والمعروفة باسم "جسر خلايل"، المحاذية للشارع الرئيسي "قلقيلية- نابلس"، وذلك لصالح مخطط استعماري يقضي بإنشاء جدار شائك يحيط البلدة، ويمتد إلى مفترق مستعمرة "معاليه شمرون"، الجاثمة على أراضي البلدة.

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