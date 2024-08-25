الاحتلال يشرع بتجريف أرض شرق قلقيلية

(MENAFN
- Palestine News Network
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قلقيلية / PNN- شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بتجريف مساحات من أراضي بلدة عزون شرق قلقيلية.
وأفادت مصادر محلية لـلوكالة الرسمية، بأن الاحتلال شرع بتجريف أراضٍ في المنطقة الشمالية الشرقية من البلدة والمعروفة باسم "جسر خلايل"، المحاذية للشارع الرئيسي "قلقيلية- نابلس"، وذلك لصالح مخطط استعماري يقضي بإنشاء جدار شائك يحيط البلدة، ويمتد إلى مفترق مستعمرة "معاليه شمرون"، الجاثمة على أراضي البلدة.
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